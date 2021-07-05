«Киевстар» запустил незаменимую услугу, которую все должны срочно подключить

Киевстар недавно запустил отличную, буквально незаменимую услугу, которую обязаны подключить абсолютно все. Она позволяет вам полностью безлимитно разговаривать с избранным абонентом даже в том случае, если у вас нет денег на счету и вы даже не смогли продлить срок действия своего тарифного плана!





Как получить безлимитные звонки?

В первую очередь вам необходимо выбрать номер близкого человека, которому вы хотите звонить в любое время. Этот человек должен быть абонентом мобильного оператора «Киевстар», и это единственное ограничение. После того, как вы подключите данную услугу, то сможете звонить на этот номер даже без каких-либо денег на счету!

Подключить данную услугу можно либо с помощью приложения для смартфонов «Мой Киевстар», либо же с помощью команды *535*380ХХХХХХХ#, где ХХХХХХХ — номер, который вы хотите выбрать своим «любимым». Следует отметить, что подключение дополнительно оплачиваться не будет, равно как и звонки по данному номеру.

При желании, раз в месяц вы можете изменить номер. Если вы, к примеру, подключите услугу сегодня, шестого июля, то сменить номер сможете уже с первого августа. Правда, вначале вам придется ее отключить. Сделать это можно в веб-версии приложения «Мой Киевстар», либо в его версии для смартфонов, либо же по телефону 535, а также отправив простейший запрос *535*0#. Затем просто подключите услугу заново, но уже с другим номером.

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил новый, крайне выгодный тарифный план. Он носит название «Вкусный». Понять его популярность несложно — пакет услуг за плату, аналогичную таковой в социальных тарифах, в нем действительно крайне достойный. Он относится к тарифным планам предоплаты, и следовательно, подключиться к нему крайне просто. Вы можете подключить его как с помощью системы «Мой Киевстар», так и купив новую карточку в любом магазине розничной сети мобильного оператора.