У мережі з’явився список “мертвих” смартфонів Xiaomi

Навіть найкращі смартфони з часом застарівають – на жаль, таке життя. Нещодавно стало відомо, які смартфони, випущені компанією Xiaomi, не отримають оновлення до нової операційної системи Android 12, яка буде випущена в найближчим часом. Відповідний список був опублікований 4 липня 2021 року.





Які смартфони стануть «мертвими»

На даний момент нова операційна система ще не вийшла – це справа найближчих декількох місяців в кращому випадку. Невідомо, що саме завадить ряду смартфонів Xiaomi до неї оновитися, однак відсутність оновлень – сумний факт. Тепер усім власникам даних телефонів, доведеться задовольнятися застарілим програмним забезпеченням.

Список смартфонів, які не отримають оновлення, на даний момент виглядає наступним чином:

Mi 9

Mi CC9

Mi Note 10

Redmi K20

Redmi Note 8

Redmi 9.

Також цілий ряд моделей залишається під питанням. Це такі смартфони, як Mi Note 10 Lite, Redmi 10 4G, Redmi Note 9 (глобальний), Redmi Note 9 4G (Китай), Redmi Note 9T і Redmi 9 Power. Можливо, що вони все ж отримають нову операційну систему, однак розраховувати на це не варто.

Очікується, що смартфони будуть оновлені до нової операційної системи восени поточного року, орієнтовно у вересні або жовтні. Проте, оновлення вони отримають не одночасно. В першу чергу будуть оновлені найбільш нові смартфони, випущені недавно або ж порівняно недавно. Тільки після цього оновлення отримають більш старі моделі телефонів. Власникам перерахованих смартфонів, які потрапили в список «мертвих» разом з більш старими моделями, очевидно, настав час подумати про придбання нових гаджетів. Що станеться зі смартфонами з другого списку, поки що невідомо, але можливо, вони все-таки отримають оновлення, оскільки не є такими вже старими. Тим не менш, наступне оновлення системи вже абсолютно точно для них не вийде, тому є сенс подумати про купівлю нової техніки.