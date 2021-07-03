В Україні ввели новий податок: кому доведеться платити більше

Нещодавно було прийнято рішення про введення нового податку на майно. Кому ж з українців доведеться платити більше, ніж раніше, і до чого це призведе? Давайте розбиратися разом.





Скільки доведеться платити в рамках нового податку

Як повідомляють експерти, на початку липня ті українці, які є власниками так званої “надлишкової” житлоплощі, отримають повідомлення про те, що вони тепер зобов’язані заплатити податок на майно. Його всі зобов’язані заплатити протягом двох місяців. При цьому платити зобов’язані навіть ті, хто фактично не проживає на житлоплощі, що визнана надлишковою.

За словами експертів, підвищена ставка оподаткування застосовується до нерухомості, площа якої перевищує сто двадцять квадратних метрів для приватних будинків і шістдесят квадратних метрів – для квартир. Так, якщо ваш будинок має площу в сто сорок квадратних метрів, то підвищена ставка буде стягуватися з двадцяти зайвих квадратних метрів.

Ставка стягнення становить півтора відсотка від мінімальної зарплати на рік. Іншими словами, це сімдесят гривень вісімдесят копійок за кожен метр. У нашому прикладі, який ми привели в абзаці вище, ви будете платити тисячу чотириста сімнадцять гривень.

Слід зазначити, що конкретний розмір оподаткування надлишкової нерухомості залишений в компетенції місцевих рад. Ви можете дізнатися про нього на офіційних сайтах ваших районних адміністрацій.

Як ми писали раніше, нещодавно, першого липня, Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні прийняла гучний законопроект №5600, він же – «ресурсний». Даний законопроект вносить зміни до Податкового кодексу, а також до низки інших законодавчих актів для збалансованості бюджетних надходжень. Його підтримали 264 народних депутата. Представники бізнесу піддають законопроект руйнівній критиці. Доброю ілюстрацією такої думки є коментар Ярослава Залізняка, заступника голови профільного комітету Верховної Ради. За його словами, дев’ять десятих закону – про підвищення податків для фермерів, подорожчання житла, а також про розширених повноважень податкової.