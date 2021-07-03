Миллионы пенсионеров дождались поднятия пенсии: названы суммы

Ни для кого не секрет, что пенсии — одна из самых болезненных проблем нашего общества. Многие жалуются, что прожить на них совершенно невозможно. К счастью, сейчас миллионы пенсионеров наконец дождались их повышения, и даже названы суммы этих пенсий.





Кому и насколько повысят пенсии

Повышение пенсионных выплат запланировано на июль текущего года, и оно затронет почти половину пенсионеров Украины — пять миллионов из одиннадцати. Как заверяет пресс-служба Министерства социальной политики, повысятся выплаты у огромного количества людей.

Следует отметить, что, во-первых, на восемьдесят пять гривен был повышен прожиточный минимум. Если до первого июля он составлял 1769 гривен, то сейчас он уже будет составлять 1854 гривны. От прожиточного минимума отсчитываются различные выплаты, в том числе минимальная пенсия, которая ему идентична по закону. Следовательно, пенсия у всех, кто получает «минималку», также вырастет на восемьдесят пять гривен.

Также украинские пенсионеры получат увеличение дополнительных выплат:

За сверхурочный трудовой стаж,

Участникам и инвалидам войны

За особые заслуги перед государством.

Также начиная с первого июля будет повышена страховая пенсия получателям, которым ее назначили в 2019 и 2020 годах. Ранее, следует отметить, она не пересчитывалась с 2019 года. Прибавка составит сто гривен. Всего запланировано несколько повышений пенсионных выплат, несмотря на то, что, как мы писали ранее, часть из них была перенесена на октябрь и ноябрь из-за некоторых проблем с деньгами в бюджете. Тем не менее, все свои выплаты получат, успокаивает граждан государство.

Согласно подсчетам Пенсионного фонда, всего в нашей стране по состоянию на начало апреля проживало 11 052 849 получателей пенсий. Срдний размер пенсионных выплат составлял 3724 гривны и шестьдесят пять копеек. За последний квартал этот показатель вырос на двести семнадцать гривен, что соответствует процентному увеличению на 6,2 процента.