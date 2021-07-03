Українців чекають підвищені податки: закон вже прийнятий

Вчора, першого липня, Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні прийняла гучний законопроект №5600, він же – «ресурсний». Даний законопроект вносить зміни до Податкового кодексу, а також до низки інших законодавчих актів для збалансованості бюджетних надходжень. Його підтримали 264 народних депутати. Представники бізнесу обрушили на законопроект руйнівну критику. Для кого ж підвищать податки, і чого чекати українцям?





Що передбачає новий закон

Закон, внесений прем’єр-міністром Денисом Шмигалем ще місяць тому, другого червня, стосується величезної кількості питань. У тому числі – адміністрування податків, питання оподаткування підприємств в залежності від їх прибутку, доходів фізичних осіб, акцизних і екологічних зборів, податку на додану вартість і так далі. Також в ньому встановлюються умови, на яких бізнес може перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Серед критиків законопроекту виявилася, зокрема, Європейська бізнес-асоціація. Напередодні голосування вона зазначила, що даний законопроект створює величезне навантаження на сумлінних бізнесменів. Прозвучала і більш гучна критика, наприклад, що наша країна через цей закон «піде зі шляху цивілізованого розвитку економіки».

Хорошою ілюстрацією такої думки є коментар Ярослава Залізняка, заступника голови профільного комітету Верховної Ради. За його словами, дев’ять десятих закону – про підвищення податків для фермерів, подорожчання житла, а також про розширення повноважень податкової, яка тепер може, наприклад, відмовитися пускати за кордон бізнесменів, яких звинувачують в несплаті податків, навіть якщо звинувачення необгрунтовані та не доведені.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що вся ця критика абсолютно безпідставна. Всі зміни стосуються тільки тих представників бізнесу, які протягом довгих років користуються нормами, спеціально написаними під них. Цей закон також називають «антиахметовським» саме з цієї причини. Відзначимо, що взяти даний законопроект за основу профільний комітет порекомендував Верховній Раді ще тиждень тому.