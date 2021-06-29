Винесуть усе: українців налякали методом боротьби з боржниками за комуналку

Величезна кількість комунальних боржників в Україні змушує владні органи компенсувати збитки просто таки неймовірними способами. Для погашення боргу судові виконавці часто-густо вилучають меблі, одяг та інші особисті речі боржника, залишаючи йому лише необхідний для життя мінімум. Решту ж розпродають на аукціоні.





Українців не на жарт лякає такий варіант розвитку подій. Адже спосіб «розплати» шляхом вилучення майна є надзвичайно неприємним, та навіть принизливим. Варто зауважити, що до такого кроку комунальники вдаються лише в останню чергу, оскільки існують і інші способи боротьби із несплатою за компослуги.

Арештувати та зняти необхідну боргову суму можуть навіть із банківської карти комунального боржника. Вже з 1 липня в Україні почне діяти система, яка списуватиме кошти із рахунку навіть без попереднього звернення судового виконавця до керівництва банку. Хоча із метою погашення боргу суд може забирати щомісяця лише 20% доходу громадянина.

Та якщо на картці звинувачуваного зовсім немає коштів, або ж він завбачливо зняв їх із рахунку, державі доводиться братися за особисте майно. Зазвичай боржнику у такому випадку залишають лише вкрай необхідні для нормальної життєдіяльності речі, як то ліжко, теплий одяг тощо. Усі ж інші речі судові виконавці можуть сміливо забирати на продаж.

Державні працівники, що змушені виконувати таку «непривабливу» роботу, розповідають, що процес вилучення особистих речей доходить часом до абсурду. Доводиться відбирати навіть старий одяг чи заіржавілі каструлі. Складно уявити за яку ціну усе це можна продати, та чи компенсують ці кошти хоч частину боргу громадянина.

Проте таких крайніх заходів можна запобігти. Адже спершу постачальник лише вносить боржника у відповідний реєстр та у нього є можливість добровільно повернути кошти. Зробити це можна невеликими частинами шляхом підписання договору реструктуризації. І лише коли боржник зовсім не йде на компроміс, компанія-постачальник комунальної послуги змушена звертатися до суду.