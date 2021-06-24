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Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую незаменимую услугу

25.06.2021
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Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил новую незаменимую услугу, которая позволит вам вернуть свой потерянный гаджет, например, смартфон или планшет. Эта услуга носит название «Мобильная безопасность» и функционирует на базе сервиса Radar. Недавно она получила обновление, которое еще больше ее улучшило.


Что появилось в обновленной услуге?

Главная функция приложения осталась неизменной. Оно все еще ставится на мобильные телефоны, работающие на основе iOS и Android. В случае, если вы теряете телефон, то можете получить компенсацию в размере от трех с половиной до семи тысяч гривен.

  • Главное обновление — это появление функции «Семейный трекер». Она позволяет следующее:
  • Вы можете отслеживать местонахождение смартфона близких людей в режиме реального времени.
  • Вы можете также создавать различные группы пользователей.
  • На карте можно отмечать геозоны — индивидуальные и «красные», например, для детей — заброшенные здания. При входе в красную геозону вам сообщат.
  • Управлять уровнями доступа для разных участников.

Функции приложения позволяют удаленно удалять личные данные, например, фотографии, включать сирену, включать GPS-поиск. Если вы потеряете гаджет, можно обеспечить его находку и курьерскую доставку.

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Сумма компенсации в рамках услуги «Мобильная безопасность» будет зависеть от тарифа, который вы выбрали. Так, в тарифном плане «Защита» стоимость услуги составляет 10,5 гривен в неделю, а в «Защита +» – четырнадцать гривен в неделю. На первом тарифе вы получите три с половиной тысячи гривен компенсации, на втором — семь тысяч, если потеря будет признана безнадежной, например, в случае, если телефон не найдут за две недели. Вы также можете приобрести годовой абонемент, чтобы не платить каждую неделю — это достаточно выгодно и немногим дороже, чем месячная абонентская плата по тарифу.

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25.06.2021
1 хвилина на прочитання

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