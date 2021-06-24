Мобільний оператор «lifecell» запустив вкрай дешевий тарифний план за рекордно низькою ціною

Стільниковий оператор lifecell запустив неймовірно дешевий тарифний план за дуже низькою ціною. Абонентська плата в ньому становить всього-на-всього п’ятдесят гривень на місяць. Як правило, за таку суму можна отримати винятковий мінімум послуг, але це – не той випадок!





Що можна отримати за ціною соціального тарифу?

Здебільшого в даних тарифних планах ви отримуєте найнеобхідніший мінімум послуг, і не більше того. Про що говорити, якщо навіть в більш дорогих безлімітів часто є величезна кількість обмежень, наприклад, ліміт на кількість гігабайтів по високій швидкості. Тут такого немає. Проте, ви отримаєте такий набір послуг:

Повністю безлімітний 3G \ 4G інтернет.

Безкоштовну роздачу інтернету через пристрої.

Безлімітні розмови всередині мережі lifecell.

250 хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні, а також номери стаціонарного зв’язку (наприклад, державних установ).

Для зареєстрованих або ж персоніфікованих абонентів, а також абонентів, які скористалися послугою перенесення номера, пропонується спеціальна ціна.

Ціна гарантовано не буде змінюватися аж до кінця літа.

Тарифний план носить назву «Інтернет без меж». Його єдиний мінус – він є регіональним, зона його дії включає Чернівецьку область, Закарпатську, окремі райони Волині, Донецької і Дніпропетровської області. Підключити його можна в будь-якому магазині мобільного оператора.

Як ми писали раніше, той самий оператор заохочує абонентів інших мобільних операторів переносити свої номери в систему lifecell за допомогою сервісу MNP, також відомого як Mobile Number Portability. Для тих, хто перейде в систему мобільного оператора, використовуючи сервіс Mobile Number Portability, підготовлено безліч заохочень.

Так, в цілому ряді тарифних планів, і без того найдешевших на українському ринку, вони будуть платити ще менше. Це відноситься до таких тарифних планів, як “Вільний Лайф”, “Гнучкий Лайф”, “Просто Лайф”, “Смарт Лайф”.