Мобільний оператор «lifecell» запустив вкрай дешевий тарифний план за рекордно низькою ціною

Стільниковий оператор lifecell запустив неймовірно дешевий тарифний план за дуже низькою ціною. Абонентська плата в ньому становить всього-на-всього п’ятдесят гривень на місяць. Як правило, за таку суму можна отримати винятковий мінімум послуг, але це – не той випадок!
Що можна отримати за ціною соціального тарифу?
Здебільшого в даних тарифних планах ви отримуєте найнеобхідніший мінімум послуг, і не більше того. Про що говорити, якщо навіть в більш дорогих безлімітів часто є величезна кількість обмежень, наприклад, ліміт на кількість гігабайтів по високій швидкості. Тут такого немає. Проте, ви отримаєте такий набір послуг:
- Повністю безлімітний 3G \ 4G інтернет.
- Безкоштовну роздачу інтернету через пристрої.
- Безлімітні розмови всередині мережі lifecell.
- 250 хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні, а також номери стаціонарного зв’язку (наприклад, державних установ).
- Для зареєстрованих або ж персоніфікованих абонентів, а також абонентів, які скористалися послугою перенесення номера, пропонується спеціальна ціна.
- Ціна гарантовано не буде змінюватися аж до кінця літа.
Тарифний план носить назву «Інтернет без меж». Його єдиний мінус – він є регіональним, зона його дії включає Чернівецьку область, Закарпатську, окремі райони Волині, Донецької і Дніпропетровської області. Підключити його можна в будь-якому магазині мобільного оператора.
Як ми писали раніше, той самий оператор заохочує абонентів інших мобільних операторів переносити свої номери в систему lifecell за допомогою сервісу MNP, також відомого як Mobile Number Portability. Для тих, хто перейде в систему мобільного оператора, використовуючи сервіс Mobile Number Portability, підготовлено безліч заохочень.
Так, в цілому ряді тарифних планів, і без того найдешевших на українському ринку, вони будуть платити ще менше. Це відноситься до таких тарифних планів, як “Вільний Лайф”, “Гнучкий Лайф”, “Просто Лайф”, “Смарт Лайф”.
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