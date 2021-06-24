Сотовый оператор «lifecell» запустил крайне дешевый тарифный план по рекордно низкой цене

Сотовый оператор lifecell запустил невероятно дешевый тарифный план по очень низкой цене. Абонентская плата в нем составляет всего-навсего пятьдесят гривен в месяц. Как правило, за такую сумму можно получить исключительный минимум услуг, но это — не тот случай!





Что можно получить по цене социального тарифа?

По большей части в данных тарифных планах вы получаете самый необходимый минимум услуг, и не более того. О чем говорить, если даже в более дорогих безлимитах зачастую есть огромное количество ограничений, к примеру, лимит на количество гигабайтов по высокой скорости. Здесь же такого нет. Зато вы получите такой набор услуг:

Полностью безлимитный 3G\4G интернет.

Бесплатную раздачу интернета через устройства.

Безлимитные разговоры внутри сети lifecell.

250 минут звонков на номера других мобильных операторов по Украине, а также номеров стационарной связи (например, государственных учреждений).

Для зарегистрированных либо же персонифицированных абонентов, а также абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера, предлагается специальная цена.

Цена гарантированно не будет изменяться вплоть до конца лета.

Тарифный план носит название «Интернет без границ». Его единственный минус — он является региональным, зона его действия включает Черновицкую область, Закарпатскую, отдельные области Волыни, Донбасса, Днепропетровской области. Подключить его можно в любом магазине мобильного оператора.

Как мы писали ранее, тот же оператор поощряет абонентов других мобильных операторов переносить свои номера в систему lifecell с помощью сервиса MNP, также известного как Mobile Number Portability. Для тех, кто перейдет в систему мобильного оператора, используя сервис Mobile Number Portability, подготовлено множество поощрений.

Так, в целом ряде тарифных планов, и без того самых дешевых на украинском рынке, они будут платить еще меньше. Это относится к таким тарифным планам, как “Свободный Лайф”, “Гибкий Лайф”, “Просто Лайф”, “Смарт Лайф”.