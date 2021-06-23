В Украине ходят 50 копеек, за которые охотно отдадут тысяч гривен

Как правило, фальшивые деньги только раздражают. Думаем, всем знакома ситуация, когда вы достаете купюру, чтобы расплатиться ей в магазине или положить деньги на счет через терминал, и тут выясняется, что купюра — фальшивая.





Особенно неприятно, если таких купюр у вас окажется больше двух: в этом случае кассиры обязаны вызвать полицию, и вы попадаете под подозрение в намеренном сбыте фальшивых денег. Однако порой фальшивые деньги тоже ценятся, и даже продаются дороже номинала в тысячи раз. Например, за одну монетку в пятьдесят копеек могут дать тысячу гривен!

Когда фальшивые деньги дороже настоящих

Иногда случается такое, что фальшивые или бракованные деньги становятся настоящими раритетами. Так, согласно аукциону Violity.com, недавно на нем состоялись торги, на которых фальшивую монетку в пятьдесят копеек продали за тысячу двести гривен. В другой раз похожая монета была продана за две тысячи гривен. Неплохое повышение ценности — в четыре тысячи раз по сравнению с номиналом, не так ли?

Другая монета в пятьдесят копеек также была продана за две тысячи гривен. Она не фальшивая, а бракованная: заготовка немного сместилась, и монета вышла «косой». Именно эта особенность хоть и сделала ее непригодной к платежу, но зато подняла ее цену в четыре тысячи раз. Всего на торгах было сделано восемнадцать ставок, и победила ставка размером в две тысячи две гривны.

Почему фальшивые монеты так высоко ценятся? Все дело в том, что в нашей стране копейки ценятся слишком дешево, из-за чего подделывать их невыгодно. Как правило, фальшивомонетчики фальсифицируют крупные купюры, минимум в двести гривен, а потом расплачиваются ими в киосках и на рынках. Копейки же фальсифицируются крайне редко, а значит, являются ценными артефактами для нумизматов — людей, собирающих необычные монеты.