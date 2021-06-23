В Україні в обігу 50 копійок, за які охоче віддадуть тисячі гривень

Як правило, фальшиві гроші тільки дратують. Впевнені, всім знайома ситуація, коли ви дістаєте купюру, щоб розплатитися нею в магазині або покласти гроші на рахунок через термінал, і тут з’ясовується, що купюра – фальшива.





Особливо неприємно, якщо таких купюр у вас виявиться більше двох: в цьому випадку касири зобов’язані викликати поліцію, і ви потрапляєте під підозру в навмисному збуті фальшивих грошей. Однак часом фальшиві гроші теж цінуються, і навіть продаються дорожче номіналу в тисячі разів. Наприклад, за одну монетку в п’ятдесят копійок можуть дати тисячу гривень!

Коли фальшиві гроші дорожче справжніх

Іноді трапляється таке, що фальшиві або браковані гроші стають справжніми раритетами. Так, згідно з даними аукціону Violity.com, недавно на ньому відбулися торги, на яких фальшиву монетку в п’ятдесят копійок продали за тисячу двісті гривень. Іншим разом схожа монета була продана за дві тисячі гривень. Непогане підвищення цінності – в чотири тисячі разів у порівнянні з номіналом, чи не так?

Інша монета в п’ятдесят копійок також була продана за дві тисячі гривень. Вона не фальшива, а бракована: заготовка трохи змістилася, і монета вийшла «косою». Саме ця особливість хоч і зробила її непридатною до платежу, але зате підняла її ціну в чотири тисячі разів. Всього на торгах було зроблено вісімнадцять ставок, і перемогла ставка розміром у дві тисячі дві гривні.

Чому фальшиві монети так високо цінуються?

Вся справа в тому, що в нашій країні копійки цінуються дуже дешево, через що підробляти їх невигідно. Як правило, фальшивомонетники фальсифікують великі купюри, мінімум в двісті гривень, а потім розплачуються ними в кіосках і на ринках. Копійки ж фальсифікуються вкрай рідко, а значить, вони є цінними артефактами для нумізматів – людей, які збирають незвичайні монети.