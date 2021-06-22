Мобильный оператор lifecell переманивает абонентов у других операторов чумовыми предложениями

Мобильный оператор lifecell пытается догнать своих конкурентов по «большой тройке» с помощью отличных услуг. В частности, он решил ввести замечательные льготы для тех абонентов, которые перейдут к нему от других мобильных операторов.





Как lifecell переманивает абонентов

Услуга, запущенная мобильным оператором, поощряет абонентов других мобильных операторов переносить свои номера в систему lifecell с помощью сервиса MNP, также известного как Mobile Number Portability.

Для тех, кто перейдет в систему мобильного оператора, используя сервис Mobile Number Portability, подготовлено множество поощрений. Так, в целом ряде тарифных планов, и без того самых дешевых на украинском рынке, они будут платить еще меньше. Это относится к таким тарифным планам, как “Свободный Лайф”, “Гибкий Лайф”, “Просто Лайф”, “Смарт Лайф”.

Также для абонентов, перейдут к мобильному оператору, было подготовлено, была запущена акция под названием «Вот так номер!». По словам Вадима Приходько, руководителя департамента маркетинга lifecell, абоненты, которые воспользуются услугой MNP, получат десять гигабайтов интернета в месяц, а также сто минут исходящих звонков на все номера по нашей стране. Этот дополнительный пакет услуг добавляется к тому, что уже есть в тарифном плане, которым будет пользоваться новый абонент.

Не забывает мобильный оператор lifecell и про своих старых абонентов. Так, для них он запустил новую акцию, которую называют «Летний драйв». Она позволит получить полностью безлимитный мобильный интернет на максимальной доступной для вас скорости. Акция будет действовать на протяжении всего лета в выходные, государственные праздники, а также в ночные часы.