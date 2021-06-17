В Україні будуть виплачувати пенсії по-новому

Як повідомляє Пенсійний фонд, в ряді випадків українцям можуть почати платити пенсії по-новому, зокрема, перенести з банків на пошту. В яких випадках ПФ приймає подібне рішення, і наскільки його дії є правомірними?





Порядок виплати пенсій: умови і правила

На даний момент законом, який регулює видачу українцям пенсій, є так званий «Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги по їх рахунках в банках». Він діє відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Даний порядок містить ряд пунктів. У пункті номер 16, наприклад сказано, що в тому випадку, якщо ніхто не знімає з банківського рахунку пенсію або допомогу, одержувану за дорученням, протягом року, то банк передає інформацію про це до Пенсійного Фонду України. Зробити це він зобов’язаний не пізніше двадцять восьмого числа місяця, в якому дана проблема була виявлена. Пенсіонер буде зобов’язаний подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву.

У разі, якщо пенсіонер дані умови не виконує і не звертається до Пенсійного Фонду, то нарахування пенсії на банківський рахунок обраної установи припиняється. Виплати починають здійснюватися за допомогою національного оператора поштового зв’язку, тобто «Укрпошти», за місцем, де одержувач фактично проживає.

Таким чином, після того, як пенсіонер отримує повідомлення від Пенсійного фонду України, він зобов’язаний подати заяву про відновлення пенсійних виплат через обраний ним банк. Подати таку заяву можна або в сервісному центрі Пенсійного фонду України, або ж в банку, де він планує отримувати виплати.