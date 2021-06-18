Мобільний оператор «lifecell» запустив найкращий в Україні тарифний план за дивовижно низькою ціною

Нещодавно мобільний оператор Lifecell запустив найкращий в Україні тарифний план, ціна в якому дивно низька. Зокрема, ви можете отримувати в ньому цілих півтори тисячі хвилин розмов, а також безлімітний інтернет, і все це за ціною соціальних тарифів, в яких зазвичай абоненти отримують лише самий-самий мінімум!





Що входить в новий тарифний план

Новий тарифний план від Lifecell включає величезну кількість послуг, в тому числі, наприклад, безлімітний інтернет, який до того ж можна роздавати через будь-які пристрої абсолютно безкоштовно. У пакет також входить величезна кількість хвилин для дзвінків на всі номери по Україні, як міські так і мобільні, в тому числі власні номери від lifecell. Це півтори тисячі хвилин, після вичерпання яких вам буде надаватися безліміт на lifecell.

Для зареєстрованих або персоніфікованих абонентів, а також для тих з них, які скористалися послугою перенесення номера з системи іншого оператора, є спеціальна знижка. Також десять відсотків знижки діє для студентів, які користуються послугами Lifecell Campus.

Тарифний план носить назву «Вільний Лайф. Регіон». Платити в ньому доведеться трохи більше чотирьох гривень в день, або ж сто двадцять гривень за двадцять вісім днів, тобто операторський місяць. Діє тарифний план на території Чернівецької області та самого міста Чернівці, а також в деяких інших регіонах нашої країни. Їх повний список можна подивитися на офіційному сайті мобільного оператора.

Як ми писали раніше, lifecell запустив послугу, яка дозволить вам застрахувати мобільний телефон на випадок втрати або крадіжки. Всього одним дзвінком за номером 6911 або ж в один клік в особистому кабінеті мобільного додатка, ви зможете заблокувати смартфон, а також визначити його геолокацію. Крім інших послуг, «Захисти мобільний» також пропонує сервіс фінансової компенсації. У разі, якщо ваш телефон загубиться і його не знайдуть протягом двох тижнів, ви отримаєте компенсацію, яка може становити від тисячі гривень. Це буде можливо в тому випадку, якщо на телефоні була встановлена ​​дана послуга, і ви надасте документи на нього.