Сотовый оператор «lifecell» запустил лучший в Украине тарифный план по удивительно низкой цене

Недавно мобильный оператор Lifecell запустил лучший в Украине тарифный план, цена в котором удивительно низкая. В частности, вы можете получать в нем целых полторы тысячи минут разговоров, а также безлимитный интернет, и все это по цене социальных тарифов, в которых обычно абоненты получают лишь самый-самый минимум!





Что входит в новый тарифный план

Новый тарифный план от Lifecell включает огромное количество услуг, в том числе, к примеру, безлимитный интернет, который к тому же можно раздавать через любые устройства абсолютно бесплатно. В пакет также входит огромное количество минут для звонков на все номера по Украине, как городские так и мобильные, в том числе собственные номера от lifecell. Это полторы тысячи минут, после исчерпания которых вам будет предоставляться безлимит на lifecell.

Для зарегистрированных или персонифицированных абонентов, а также для тех из них, которые воспользовались услугой переноса номера из системы другого оператора, есть специальная скидка. Также десять процентов скидки действует для студентов, которые пользуются услугами Lifecell Campus.

Тарифный план носит название «Вільний Лайф. Регіон». Платить в нем придется чуть больше четырех гривен в день, или же сто двадцать гривен за двадцать восемь дней, то есть операторский месяц. Действует тарифный план на территории Черновицкой области и самого города Черновцы, а также в некоторых других регионах нашей страны. Их полный список можно посмотреть на официальном сайте мобильного оператора.

Как мы писали ранее, lifecell запустила услугу, которая позволит вам застраховать мобильный телефон на случай потери или кражи. Всего одним звонком по номеру 6911 либо же в один клик в личном кабинете мобильного приложения, вы сможете заблокировать смартфон, а также определить его геолокацию.

Помимо прочих услуг, «Защити мобильный» также предлагает сервис финансовой компенсации. В случае, если ваш телефон потеряется и его не найдут в течение двух недель, вы получите компенсацию, которая может составлять от тысячи гривен. Это будет возможно в том случае, если на телефоне была установлена данная услуга, и вы предоставите документы на него.