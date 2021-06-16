Сотовый оператор lifecell запустил незаменимую новую услугу, которая нужна всем

Существует ряд проблем, специфических для мобильных телефонов. В частности, их гораздо чаще, чем любую другую технику, воруют или теряют. Сложно незаметно украсть ноутбук, планшет или тем более телевизор, не так ли? Именно поэтому мобильный оператор lifecell решил запустить новую услугу, которая нужна всем — она абсолютно незаменима!





Чем полезна новая услуга?

Новая услуга для мобильных телефонов носит название «Защити мобильный». Она включает в себя целый ряд полезных функций для защиты телефона от возможной кражи или потери, в том числе:

Дистанционную блокировку

Удаление данных

Дистанционный фотозахват

Звуковой сигнал

Сервис возврата

Сервис компенсации

Что же делать, если вы вдруг потеряете свой телефон? Вам в этом случае необходимо набрать 6911. После этого, тем же звонком, либо же в один клик в личном кабинете мобильного приложения, вы сможете заблокировать смартфон, а также определить его геолокацию.

Помимо прочих услуг, «Защити мобильный» также предлагает сервис финансовой компенсации. В случае, если ваш телефон потеряется и его не найдут в течение двух недель, вы получите компенсацию, которая может составлять от тысячи гривен. Это будет возможно в том случае, если на телефоне была установлена данная услуга, и вы предоставите документы на него.

Существует три тарифных плана, по которым вы можете подключить услугу. В тарифе «VIP» абонентская плата составит четырнадцать гривен в неделю, в «Стандарт+» – семь гривен и в «Стандарт» – пять. С детальными условиями можно ознакомиться на официальном сайте мобильного оператора.

Как мы писали ранее, в некоторых регионах нашей страны lifecell запустил уникальный тарифный план с безлимитным интернетом, в котором размер абонентской платы составляет всего лишь пятьдесят гривен за операторский месяц, то есть двадцать восемь дней. При этом данная цена гарантированно не будет изменяться вплоть до конца лета текущего года. Тариф называется «Интернет без границ».