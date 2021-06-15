Названо кращі смартфони з роз’ємом для навушників у 2021 році

Далеко не факт, що наступний смартфон, який ви купите, буде мати стандартний 3,5 мм роз’єм для навушників.





Навіть незважаючи на те, що це одна з найбільш необхідних функцій серед покупців, далеко не всі сучасні флагмани можуть похвалитися її наявністю. На щастя, деякі виробники все ще продовжують випускати моделі з 3,5 мм роз’ємом. Тому далі ми розповімо про кращі Android-смартфони з його підтримкою.

Google Pixel 4aІ Pixel 4a 5G

Характеристики Google Pixel 4a:

Дисплей: 5,81 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 730G

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Постійна пам’ять: 128 ГБ

Основна камера: 12,2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 3140 мАг

ПЗ: Android 10

Характеристики Google Pixel 4a 5G :

Дисплей: 6,2 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 765G

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Постійна пам’ять: 128 ГБ

Основна камера: 12,2 + 16 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 3885 мАг

ПЗ: Android 11

Чекати від Pixel 4a рекордів в бенчмарках не варто. Його характеристики скромні, проте покупці мало на що скаржаться. Плавний інтерфейс, достатня продуктивність камери – ось і все, що потрібно, щоб називатися хорошим телефоном у 2021 році. Це не тільки один з кращих девайсів з роз’ємом для навушників, але і в принципі один з кращих смартфонів за прийнятні гроші.

Pixel 4a сподобається любителям мобільної зйомки. У нього найкраща камера серед апаратів вартістю до 12 тисяч. Вона не поступається навіть флагманам-камерафонам. Доступність Android 11 – плюс для безпеки і можливість користуватися останніми нововведеннями Android.

Pixel 4a 5G коштує в середньому на 3 тисячі дорожче. Його технічні можливості трохи ширші. Крім чіпсета Snapdragon 765G Google оснастила його збільшеним дисплеєм і здвоєною задньою камерою. Енергії йому потрібно більше, тому ємність акумулятора на 745 мАг перевищує стандартний Pixel 4a.

Poco M3

Дисплей: 6,67 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 662

Оперативна пам’ять: 4 ГБ

Постійна пам’ять: 64/128 ГБ

Основна камера: 48 +2 + 2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 6000 мАг

ПЗ: Android 10

За співвідношенням ціни і можливостей Poco M3 – дуже хороший варіант. У ньому недорогий, але цілком пристойний процесор Snapdgaron 662, достатній обсяг пам’яті. Головна фішка – це батарея. При не дуже потужному процесорі автономність з легкістю досягає двох діб.

Poco M3 запам’ятовується з першого погляду: він одягнений в яскраво-жовтий як деталька LEGO полікарбонатний корпус. Якщо ви шукаєте телефон, який буде відрізнятися від сотень інших, вважайте, що ви його знайшли.

Asus ROG Phone 5

Дисплей: 6,78 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 888

Оперативна пам’ять: 8/16 ГБ

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ

Основна камера: 64 + 13 + 5МП

Фронтальна камера: 24 МП

Батарея: 6000 мАг

ПЗ: Android 11

Новий ROG Phone 5 не став би справжнім ігровим смартфоном, якби у нього не було роз’єму для навушників. А в клуб флагманів його б не взяли, якби розробник забув про рейтинг захисту IP. На щастя, і те, і інше у нього є.

Любителям довгограючих апаратів ROG Phone 5 сподобається. Величезний запас оперативної пам’яті, чіпсет Snapdragon 888 та інші потужні компоненти живить батарея на 6000 мАГ. Меломани теж залишаться задоволені: аудіосистема телефону підтримує кодеки LDAC і aptX . Крім роз’єму для навушників Asus зберегла в ньому слот під карту пам’яті , а це теж рідкісна, хоча і потрібна характеристика.

Sony Xperia 1 II / Xperia 5 II

Характеристики Sony Xperia 1 II:

Дисплей: 6,5 “,

Чіпсет: Snapdragon 865

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Постійна пам’ять: 256 ГБ

Основна камера: 12 + 12 + 12 МП + 3D ToF

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 4000 мАг

ПЗ: Android 10

Характеристики Sony Xperia 5 II:

Дисплей: 6,1 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 865

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ

Основна камера: 12 + 12 + 12 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 4000 мАг

ПЗ: Android 11

Смартфони Sony давно не отримували високі оцінки ні від експертів мобільного ринку, ні від простих покупців. Але компанія не здається. На тлі численних посередніх апаратів, випущених Sony в останні роки, Xperia 1 II і Xperia 5 II виглядають дійсно успішно. Добру оцінку отримали і характеристики, і загальна функціональність, і камера.

Xperia 1 II примітний не тільки наявністю гнізда для навушників. Інші його сильні сторони – 4K OLED екран, водонепроникність, бездротова зарядка і різноманіття датчиків камери (телефото, надширококутник і 3D ToF).

Xperia 5 II теж пропонує багато функцій флагманського рівня, але в меншому корпусі. Цей смартфон стане непоганим вибором для любителів кіно і музики, геймерів, початківців фотографів і операторів. Може, для широкої аудиторії він і дорогий, але йому безумовно є чим зацікавити.

Продовження лінійки вже анонсовано. Xperia 1 III і 5 III скоро з’являться у продажу.

Samsung Galaxy A52 5G

Дисплей: 6,5 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 750G

Оперативна пам’ять: 6/8 ГБ

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ

Основна камера: 64 + 12 + 5 + 5МП

Фронтальна камера: 32 МП

Батарея: 4500 мАг

ПЗ: Android 11

Samsung продовжує навалу на середньобюджетний сегмент. На зміну торішньому Galaxy A51 5G вийшов Galaxy A52 5G з низкою суттєвих модернізацій. У дизайні простежується спорідненість з головною лінійкою Galaxy S21. Акумулятор забезпечує гідну за сьогоднішніми мірками автономність.

Камеру Samsung Galaxy A52 5G оцінили на рівні Huawei P20 Pro та iPhone XS Max.

Незважаючи на гостру конкуренцію в середній частині мобільного ринку, шанувальникам Samsung цей апарат напевно сподобається. Швидкий процесор, великий обсяг ОЗП, крута камера і остання версія Android кажуть про те, що і Samsung може створювати гідні апарати без космічного цінника.

В Україні Samsung Galaxy A52 продається офіційно тільки в 4G-версії.

Nubia Red Magic 6 / 6 PRO

Характеристики Nubia Red Magic 6:

Дисплей: 6,8 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 888

Оперативна пам’ять: 8/ 12 ГБ

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ

Основна камера: 64 + 8 + 2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 5050 мАг

ПЗ: Android 11

Характеристики Nubia Red Magic 6 Pro:

Дисплей: 6,8 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 888

Оперативна пам’ять: 12/16/18 ГБ

Постійна пам’ять: 128/256/512 ГБ

Основна камера: 64 + 8 + 2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 4500 мАг

ПЗ: Android 11

Nubia RedMagic 6 – останнє речення в ігровій лінійці колишнього суббренда ZTE. Під типово геймерським дизайном ховається багато незвичайного. Флагман Nubia володіє дисплеєм з частотою оновлення 165 Гц, 100% -им покриттям колірного простору DCI-P3, активним рідинним охолодженням, сенсорними кнопками на торці, швидкою зарядкою на 66 Вт і 5G-модулем.

Розщедритися на версію Pro варто в тому випадку, якщо вам необхідна ще більш швидка зарядка – 120 Вт. При цьому готуйтеся трохи втратити в автономності: у «Прошки» акумулятор менше на 550 мАг, а споживає вона більше енергії.

Обидві версії будуть до душі як ігроманам, так і тим, хто шукає смартфон із запасом на майбутнє. RedMagic 6 дорогий, але як тільки його ціна впаде після великих релізів інших компаній, навряд чи за 20 тисяч ви знайдете щось краще.

Motorola Moto G Play / Power / Stylus

Характеристики Motorola G Play:

Дисплей: 6,5 “, HD +

Чіпсет: Snapdragon 460

Оперативна пам’ять: 3 ГБ

Постійна пам’ять: 32 ГБ

Основна камера: 13 + 2 МП

Фронтальна камера: 5 МП

Батарея: 5000 мАг

ПЗ: Android 10

Характеристики Motorola G Power:

Дисплей: 6,6 “, HD +

Чіпсет: Snapdragon 662

Оперативна пам’ять: 3/4 ГБ

Постійна пам’ять: 32/64 ГБ

Основна камера: 48 + 2 + 2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 5000 мАч

ПЗ: Android 10

Характеристики Motorola G Stylus:

Дисплей: 6,8 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 678

Оперативна пам’ять: 4 ГБ

Постійна пам’ять: 128 ГБ

Основна камера: 48 + 8 + 2 + 2 МП

Фронтальна камера: 16 МП

Батарея: 4000 мАг

ПЗ: Android 10

З усіх виробників Motorola тримається за роз’єм для навушників, мабуть, міцніше інших. Хто б ще став в 2021 році випускати цілу серію смартфонів з аудіогніздом?

G Play, G Power і G Stylus отримали процесори Snapdragon 400-ої або 600-ої серії, а також батареї ємністю до 5000 мАг. Назви моделей підкреслюють головні можливості: G Play грає за бюджетний сегмент, G Power сильний акумулятором, а G Stylus отримав підтримку цифрового пера.

Крім цього, у кожної моделі свої особливості камери. Враховуйте і їх, якщо чекаєте від смартфона якоїсь конкретної продуктивності при зйомці.

Всі три апарати офіційно продаються тільки в США.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Дисплей: 6,67 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 732G

Оперативна пам’ять: 6/8 ГБ

Постійна пам’ять: 64/128 ГБ

Основна камера: 108 + 8 + 2 + 2 МП

Фронтальна камера: 16 МП

Батарея: 5020 мАг

ПЗ: Android 11

Серед смартфонів Redmi з роз’ємом для навушників Note 10 Pro краще за всіх. Як і його попередники, він робить наголос на високу продуктивність з хорошими показниками фотозйомки.

Сканер відбитків пальців має торцеве розташування. Там же на боці є і інфрачервоний порт – досить рідкісна функція для дистанційного керування кондиціонером, телевізором та іншою побутовою технікою. Акумулятор володіє не тільки високою ємністю, але і швидкою зарядкою 33 Вт.

Інші функції, які можуть виявитися корисними – підтримка двох сім-карт, пам’ять, що розширюється і чотири задні камери.

Xiaomi Mi 10i

Дисплей: 6,67 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 750G

Оперативна пам’ять: 6/8 ГБ

Постійна пам’ять: 128 ГБ

Основна камера: 108 + 8 + 2 + 2 МП

Фронтальна камера: 16 МП

Батарея: 4820 мАг

ПЗ: Android 10

З «китайців» не тільки Redmi і Poco пропонують роз’єм для навушників. Не стала відмовлятися від нього і Xiaomi, що породила обидва суббренди.

Xiaomi лають за велику кількість реклами і роздуте ПЗ в прошивці. Якщо ви знаєте, як позбутися від сміття в телефоні, і не потребуєте карколомної камери, ця модель вас не відлякає.

Телефон цікавий багатьом. Xiaomi реалізувала частоту оновлення 120 Гц, а також стереодинаміки. З трьох колірних рішень особливо хороший «пастельний мармур». У числі об’єктивів основної камери – широкоугольник на 108 МП.

До всього іншого смартфон отримав пило / водонепроникність IP53. Стандарт не найвищий, але і він хороший для повсякденного життя, якщо брати девайс в походи і на риболовлю. Що стосується акумулятора, в ньому реалізована швидка подача енергії потужністю 33 Вт.

OnePlus Nord N10

Дисплей: 6,49 “, Full HD +

Чіпсет: Snapdragon 690

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Постійна пам’ять: 128 ГБ

Основна камера: 64 + 8 + 2 + 2 МП

Фронтальна камера: 16 МП

Батарея: 4300 мАг

ПЗ: Android 10

Модель неоднозначна, в ній є як переваги, так і серйозні недоліки. Проте, вона отримала все необхідне, щоб вважатися хорошим недорогим смартфоном.

OnePlus не любить відставати від трендів. Виробник забезпечив Nord N10 дисплеєм з частотою 90 Гц, тривалим часом автономної роботи і швидкою зарядкою WarpCharge. Хороша комбінація модулів пам’яті, елемент живлення на 4300 мАг і слот під microSD карту – це теж сильні сторони.

Відсутність флагманського чіпсета недоліком назвати не можна: всі вже знають, що в 2021 році нерозумно дивитися на дані в бенчмарках. При повсякденних операціях всі чіпсети – і середньобюджетні, і преміальні – працюють приблизно однаково.

Головний мінус цієї моделі в тому, що OnePlus пообіцяла для неї тільки одне системне оновлення. А це означає, що по програмній частині Nord N10 буде відставати від своїх конкурентів, які вийшли в один рік з ним. В цілому девайс непоганий, але якщо грошей вистачає, краще взяти щось із серії Pixel 4a.

Samsung Galaxy S10+

Дисплей: 6,4 “, 2K

Чіпсет: Samsung Exynos 9820

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Постійна пам’ять: 128 ГБ

Основна камера: 16 + 12 + 12 МП

Фронтальна камера: 10 МП

Батарея: 4100 мАг

ПЗ: Android 9

Компанія Samsung продовжує забезпечувати своїх користувачів зручними функціями, і роз’єм для навушників – одна з них. Проте, S10 + примітний не тільки цим: все інше, що пропонує цей телефон, сподобається практично всім. Смартфон володіє приголомшливим дисплеєм, топовими характеристиками, необмеженими можливостями і програмним забезпеченням, яке налаштовується.

Google Pixel 3a XL

Дисплей: 6 “, QHD +

Чіпсет: Snapdragon 670

Оперативна пам’ять: 4 ГБ

Постійна пам’ять: 64 ГБ

Основна камера: 12,2 МП

Фронтальна камера: 8 МП

Батарея: 3700 мАг

ПЗ: Android 9

Pixel 3 XL не має роз’єму для навушників, на відміну від його аналога середнього рівня. Це, насправді, добре, тому що деякі люди потребують роз’єму для навушників, і не хочуть жертвувати при цьому провідною в галузі камерою Pixel. Однак при покупці 3a XL ви отримуєте і те і інше. Телефон досить надійний, з огляду на ціну менше 10 000 гривень.



Висновок

Якщо наявність стандартного «міні джека» для вас обов’язкова умова при покупці смартфона, то сучасні флагмани вас можуть сильно розчарувати. На щастя, далеко не всі виробники відмовилися від його використання.