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Названо ​​українську монету, за яку всім підряд виплачують по 250 000 гривень

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Існують гроші, за які колекціонери готові платити часом колосальні суми, які на порядок перевищують номінал або вагу в дорогоцінних металах. Скажімо, якщо ви десь знайдете один з перших срібних доларів, то станете мільйонером – кожна така монетка цінується в десять мільйонів доларів. Є рідкісні, сувенірні гроші і в Україні, щоправда, не всі про них знають. Вони, звичайно, набагато дешевші, але ви можете отримати за них кілька сотень тисяч гривень!


Як виглядають найдорожчі українські монети

Як правило, дорогі українські монети – це або одні з перших, викарбуваних на початку дев’яностих, або рідкісні зразки, виготовлені в нульових. Що таке п’ятнадцять копійок в 1992 році? Цілковита дрібниця з урахуванням тодішньої гіперінфляції, але сьогодні вам можуть дати за неї тисячу доларів. Відрізнити таку монету можна за своєрідним дефектом – на обох її сторонах надруковані і аверс, і реверс.

Якщо ви знайдете копійки з «ягідками», то можете сміливо просити за них одинадцять тисяч гривень – трохи менше, звичайно, але все одно цілком пристойна сума. Найбільший плюс таких монет – їх було досить багато, тому ви цілком можете знайти їх десь у старій скарбничці.

Найдорожча українська монета – це браковані десять копійок зразка вже не настільки далекого 2008 року. Саме її вартість становить цілих двісті п’ятдесят тисяч гривень – погодьтеся, така сума точно не буде зайвою!

Якщо ви знайдете щось схоже, сміливо йдіть спочатку в банк, щоб уточнити справжність, а потім – на спеціальні сайти нумізматів. Раптом вам посміхнеться удача, і ви зможете трохи розбагатіти? В умовах нинішньої економічної кризи це буде більш ніж приємним сюрпризом!

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