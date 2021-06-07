Шахраї освоюють нові прийоми. Реальна історія, в якій залишалося сказати лише одне слово, щоб втратити всі гроші

Чи потрапляли ви, дорогі читачі, в ситуацію, коли вам телефонують, представляючись зазвичай співробітником банку, і намагаються “розвести” на гроші? Про такі випадки ми вже розповідали раніше.





Однак нещодавно ми стали свідком нового підходу шахраїв. На цей раз вони діяли вже не від імені “співробітників банку”, а як покупці. Розповідаємо подробиці, щоб і ви були готовим до подібних ситуацій.

Як все відбувалося?

У неділю ввечері, десь о пів на одинадцяту, на мобільний телефон подзвонила жінка з невідомого номера. Запитала, чи продається куртка, виставлена на OLX, вона хоче купити. Довго з’ясовували, яка конкретно їй потрібна, оскільки в оголошенні було вказано кілька. Жінка ніяк не могла сказати точно. Вона не подивилася всі фотографії на оголошенні, адже так зазвичай покупці не роблять. Це посіяло перші сумніви.

Коли я запитав, як вона збирається купувати без примірки, вона тут же відповіла, що купує речі для магазину. Мовляв, директор дивився фотографії, куртка йому сподобалася.

Для оплати вона запропонувала перевести гроші на карту, потім відправити людину забрати за вказаною адресою. У зв’язку з цим, їй потрібно знати, в якому банку в мене оформлена карта. Я назвав банк.

В принципі, поки нічого неординарного не відбувалося. Багато хто користується майданчиком OLX для продажу і покупки речей. Однак з шахраями тут раніше зустрічатися не доводилося. Я теж простодушно подумав, що раз знайшовся покупець, то чому б і не продати?

Я назвав номер карти. В цьому поки не було нічого страшного, оскільки оплату можна провести двома способами: переказом за номером картки або за номером телефону, до якого прив’язана карта.

А ось далі почалася словесна маячня. Жінка стала питати якийсь номер, який повинен прийти мені в смс-повідомленні, і який я їй повинен був повідомити. Я став питати, що за “номер” їй потрібен. Відповіддю була мішанина з слів, в якій можна було розрізнити слова “платіжний документ”, “рахунок”, “номер рахунку”, “код”.

На питання навіщо їй це потрібно, сказала, що цей “номер-код” потрібен, нібито, для звітності та підтвердження переказу грошей. Мені стало все це набридати, тому я сказав, що ніяких повідомлень немає, я скасовую угоду і поклав трубку. Дзвінки стали надходити кожні 10-15 секунд, поки десь на п’ятому дзвінку я не сказав їй, щоб більше не дзвонила. Стало ясно, що це шахраї.

Від втрати грошей мене відділяло всього одне слово, яке я, на щастя, не вимовив!

І це слово – код! У цьому мені довелося тут же переконатися, коли я включив другий телефон, на який і йшли всі повідомлення (він був вимкнений). На екрані висвітилося п’ять повідомлень з кодом доступу до кабінету. Тоді я остаточно зрозумів, як діють шахраї.

Як побудована схема шахрайства?

Шахраї працюють в парі. Один (зазвичай жінка) дзвонить, інший сидить поруч на комп’ютері, щоб отримавши від “клієнта-продавця” дані номер картки і код підтвердження, увійти в онлайн-систему банку. Дзвонять спеціально пізно ввечері у вихідні дні, коли люди розслаблені або відпочивають. У цей час увага ослаблена, напружуватися не хочеться, клієнтів легко брати “тепленькими”. Цим і користуються шахраї. Завдання шахраїв – не дати вам часу подумати. Створюється знервована обстановка поспіху, обмеження в часі, типу “давай-давай, поїзд відходить”. У розмові напористо насідають, збивають з пантелику порожніми фразами і постійно вимагають сказати номер-код. Це головне! У цьому потоці слів не відразу зорієнтуєшся, люди починають читати текст смс, що прийшла, а ось це їм тільки й треба. Почувши код, тут же вводять його, закривають рахунки, гроші переводяться на сторону, все обнуляється.

Чи можна захистити себе від шахраїв і втрати грошей? Основні висновки

Не буду нагадувати ще раз, що не можна нікому повідомляти код доступу, проте з цих історій зі дзвінками я зробив для себе два головних висновки.

Перший полягає в тому, що потрібно виробити у себе здорове почуття недовіри до сторонніх людей. Я б сказав навіть так: будьте упереджені до незнайомців! У складних ситуаціях це допомагає не втрачати пильність.

Другий – намагайтеся завжди зберігати ясність розуму і тверезий погляд на речі. Не відкидайте, а відпрацьовуйте всі виникаючі сумніви, поки ситуація не стане для вас прозорою з усіх боків.

Тут як ніде діє правило, що краще десять разів подумати, перш ніж один раз сказати!