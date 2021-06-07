Обнаружена украинская монета, за которую всем подряд выплачивают по 250 000 гривен

Существуют деньги, за которые коллекционеры готовы платить подчас колоссальные суммы, которые на порядки превышают номинал или вес в драгоценных металлах. Скажем, если вы где-то найдете один из первых серебряных долларов, то станете миллионером — каждая такая монетка ценится в десять миллионов долларов. Есть редкие, сувенирные деньги и в Украине, правда, не все о них знают. Они, конечно, гораздо дешевле, но вы можете выручить за них несколько сотен тысяч гривен!





Как выглядят самые дорогие украинские монеты

Как правило, дорогие украинские монеты — это либо самые первые, отчеканенные в начале девяностых, либо редкие образцы, изготовленные в нулевых. Что такое пятнадцать копеек в 1992 году? Сущая мелочь с учетом тогдашней гиперинфляции, но сегодня вам могут дать за них тысячу долларов. Отличить такую монету можно по своеобразному дефекту — на обеих ее сторонах пропечатаны и аверс, и реверс.

Если вы найдете копейки с «ягодками», то можете смело просить за них одиннадцать тысяч гривен — немного меньше, конечно, но все равно вполне приличную сумму. Самая большая прелесть таких монет — их было достаточно много, так что вы вполне можете обнаружить их где-нибудь в старой копилке.

Самая дорогая украинская монета – это бракованные десять копеек образца уже не столь далекого 2008 года. Именно ее стоимость составляет целых двести пятьдесят тысяч гривен — согласитесь, такая сумма точно не будет лишней!

Если вы найдете что-то похожее, смело идите сначала в банк, чтобы уточнить подлинность, а потом — на специальные сайты нумизматов. Вдруг вам улыбнется удача, и вы сможете немного разбогатеть? В условиях нынешнего экономического кризиса это будет более чем приятным сюрпризом!