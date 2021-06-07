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Це халява! «ПриватБанк» зробить виплату до 500 гривень всім власникам банківських карт

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Нещодавно «ПриватБанк» запустив нову чудову акцію, в рамках якого всі власники його банківських карт Visa можуть отримати виплати у розмірі до п’ятисот гривень. Що ж для цього потрібно? Давайте з’ясуємо.


Як отримати подарунок від «Приватбанку»

Як повідомляють в самому банку, всі його клієнти, які будуть використовувати для оплати покупок або послуг свою картку Visa, зможуть отримати кешбек в розмірі 500 гривень. Дана акція була розпочата на початку квітня. Термін її дії – до кінця липня, тобто у вас ще є більш ніж півтора місяці, щоб взяти участь. У даній програмі беруть участь всі без винятку види переказів – як внутрішні, по Україні, так і міжнародні. Це можуть бути перекази на міжнародну карту, або ж навпаки – з міжнародної карти на вашу українську. Те саме стосується і будь-яких переказів між банківськими картками України незалежно від банку. Виняток, природно – перекази між вашими власними рахунками.

Перекази можна відправити будь-яким способом. Це може бути:

  • Мобільна версія програми “Приват24»
  • Версія для персональних комп’ютерів
  • Банкомати або термінали самообслуговування
  • Переказ коштів через Сервісний центр банку за номером 3700.

Для отримання кешбеку вам необхідно відправити з карти Visa грошовий переказ в розмірі від п’ятисот гривень, або ж, навпаки, отримати його на карту Visa. Картка при цьому повинна використовуватися саме для оплати послуг та товарів, і при цьому досить активно – ви повинні зробити з її допомогою не менше, ніж три покупки на суму не менше п’ятдесяти гривень.

Також слід зазначити, що в рамках даної програми буде розіграно двісті грошових кешбеків, кожен сумою на п’ятсот гривень. Час акції обмежений, тому є сенс поспішити!

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