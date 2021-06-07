Это халява! «ПриватБанк» сделает выплату до 500 гривен всем владельцам банковских карт

Недавно «ПриватБанк» запустил новую великолепную акцию, в рамках которого все владельцы его банковских карт, выпущенных в системе Visa, могут получить выплаты в размере до пятисот гривен. Что же для этого нужно? Давайте выясним.





Как получить подарок от «Приватбанка»

Как сообщают в самом банке, все его клиенты, которые будут использовать для оплаты покупок или услуг свою карточку Visa, смогут получить кэшбек в размере 500 гривен. Данная акция была начата в начале апреля. Срок ее действия — до конца июля, то есть у вас еще есть больше полутора месяцев, чтобы поучаствовать. В данной программе принимают участие все без исключения виды переводов — как внутренние, по Украине, так и международные. Это могут быть переводы на международную карту, или же наоборот — с международной карты на вашу украинскую. То же касается и любых переводов между банковскими карточками Украины вне зависимости от банка. Исключение, естественно — переводы между вашими собственными счетами.

Переводы можно отправить любым способом. Это может быть:

Мобильная версия приложения «Приват24»

Версия для персональных компьютеров

Банкоматы или терминалы самообслуживания

Переводы через Сервисный центр банка по номеру 3700.

Для получение кэшбека вам необходимо отправить с карты Visa денежный перевод в размере от пятисот гривен, или же, напротив, получить его на карту Visa. Карточка при этом должна использоваться именно для оплаты услуг и товаров, и при этом достаточно активно — вы должны совершить с ее помощью не меньше, чем три покупки на сумму не менее пятидесяти гривен.

Также следует отметить, что в рамках данной программы будет разыграно двести денежных кэшбеков, каждый суммой на пятьсот гривен. Время акции ограничено, так что есть смысл поспешить!