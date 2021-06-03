Сотовый оператор «Киевстар» запустил услугу, которая критически необходима всем абонентам

Существуют услуги, которые позволяют скрыть свой номер от определения. Они есть у всех мобильных операторов, в том числе у «Киевстар». Они могут быть достаточно полезны — к примеру, если вы обзваниваете множество номеров по работе, и не хотите, чтобы вам потом перезванивали. Однако, к сожалению, в последнее время эту услугу начали использовать не по назначению, например, в мошеннических схемах. Потому для того, чтобы обезопасить себя, мобильный оператор «Киевстар» и запустил услугу, критически необходимую всем абонентам, которая позволит избавиться от надоедливых звонков.





Какая услуга защитит вас от мошенников?

Услуга, которая защищает от надоедливых анонимов, носит название «Суперопределитель номера». Если ее подключить, то скрыть свой номер станет полностью невозможно даже в том случае, если тот, кто вам звонит, использует ту самую «анонимную» услугу «Анти-определитель номера». Вы увидите его номер в стандартом международном формате, если его нет в вашем списке контактов, или же под именем, которым он у вас записан. Услуга абсолютно корректно работает с номерами от самого мобильного оператора «Киевстар», и с большой долей вероятности — на других номерах.

Управление услугой осуществляется с помощью трёх простых USSD-команд:

Заказать услугу можно комбинацией *168*1#.

Проверить ее состояние – *168*2#.

Отключить – *168*3#.

Само по себе подключение услуги является абсолютно бесплатным. Однако же за каждый день, когда вы ее используете, у вас будет взиматься плата в три гривны, с учетом всех налогов, в том числе НДС и сборов в Пенсионный фонд.

Услуга «Суперопределитель номера» поддерживается всеми без исключения современными смартфонами, однако на старых устройствах может не работать из-за определенных программных или аппаратных ограничений. Список неподдерживаемых телефонов можно посмотреть на официальном сайте мобильного оператора «Киевстар».