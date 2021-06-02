Клиенты “ПриватБанка”, “ОщадБанка” и “МоноБанка” в приятном шоке от будущих нововведений

Недавно клиентов крупнейших украинских банков обрадовали приятными нововведениями, в частности, было принято решение о повышении гарантированной суммы банковских вкладов.





Когда повысят сумму вкладов и почему это хорошо

В случае, если парламентарии проголосуют за законопроект №5542-1, то уже к концу текущего года гарантированная сумма банковских вкладов будет повышена, утверждают в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Соответствующий документ был подан 28 мая, а первого июня отправился на рассмотрение профильного комитета.

Гарантированную сумму вклада будут повышать в три этапа. Если сейчас она составляет двести тысяч гривен, то сначала ее удвоят до четырехсот, потом повысят еще раз до шестисот, и наконец доведут до европейского уровня — сто тысяч евро. Гарантии будут распространены сначала на все банки, а потом — на все финансовые учреждения, включая небанковские.

Также данный законопроект решит проблемы огромных долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц. После выплат двум миллионам вкладчиков банков, которые обанкротились в 2014-16 годах, образовалась задолженность в девяносто миллиардов гривен. В Фонде рассчитывают, что подобные меры повысят доверие украинцев к банковской системе, избавят их от необходимости дробить вклады и будут способствовать развитию банковского дела в нашей стране.

Как мы писали ранее, в нашей стране пересмотрят правила проверки денежных переводов. Недавно народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Фрис внес в Верховную раду Украины законопроект под номером 5559. Он вносит в действующий закон небольшое изменение. Теперь вместо слов «меньше, чем пять тысяч гривен» теперь будет прописано «(суммы), не превышающей пять тысяч гривен». Таким образом, при переводах размером в пять тысяч гривен никакие документы больше не нужно будет предъявлять.