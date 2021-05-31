Стільниковий оператор Київстар запустив новий тарифний план, про який всі давним-давно мріяли

Нещодавно стільниковий оператор «Київстар» запустив прекрасний тарифний план, про який всі завжди мріяли. Головний плюс тарифного плану, про який ми вам сьогодні розповімо, полягає в тому, що він включає кілька різних послуг, а не тільки мобільний зв’язок та інтернет.





Як підключити кращий тарифний план?

Новий тарифний план від «Київстар» включає в себе величезну кількість послуг, в тому числі всі, що необхідно звичайному абоненту. Ось що ви будете отримувати в рамках цього тарифу:

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пакет на дзвінки на номери інших операторів – сто вісімдесят хвилин. Він дійсний також для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини.

Повний безліміт для мобільного інтернету.

Розмір місячної абонентської плати в даному тарифному плані становить триста п’ятдесят гривень, проте спочатку ви будете платити всього лише триста. На перший погляд, звичайний безлімітний тарифний план, але є одне «але» – в пакет послуг, крім мобільного зв’язку, входить високошвидкісний безлімітний домашній інтернет. Ви платите за дві послуги відразу і економите значну суму грошей!

Назва цього тарифного плану – «Все разом Вигідний». Щоб перейти на нього, ви повинні ввести комбінацію 477 * 1 і клавіша виклику, після чого слідувати інструкціям оператора. Доступна також можливість переходу і через мобільний додаток для смартфонів «Мій Київстар».

Як ми писали раніше, компанія «Київстар» дозволяє абонентам самим підібрати собі номер. Вибрати його ви можете за будь-якими параметрами – як то кажуть, «будь-який каприз за ваші гроші». Наприклад, вам може захотітися, щоб ваш номер був схожий на такий у вашої сімки від іншого мобільного оператора. Можна також зашифрувати якусь важливу для вас дату, якесь слово, змінити чотири останні цифри, нарешті, просто вибрати гарний набір чисел.