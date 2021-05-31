Сотовый оператор Киевстар запустил новый тарифный план, о котором все давным-давно мечтали

Недавно сотовый оператор «Киевстар» запустил прекрасный тарифный план, о котором все всегда мечтали. Главный плюс тарифного плана, о котором мы вам сегодня расскажем, заключается в том, что он включает несколько различных услуг, а не только мобильную связь и интернет.





Как подключить лучший тарифный план?

Новый тарифный план от «Киевстар» включает в себя огромное количество услуг, в том числе все, что необходимо обычному абоненту. Вот что вы будете получать в рамках этого тарифа:

Безлимитные звонки внутри сети.

Пакет на звонки на номера других операторов — сто восемьдесят минут. Он действителен также для звонков на номера Италии, Польши, России, Чехии, Германии.

Полный безлимит для мобильного интернета.

Размер месячной абонентской платы в данном тарифном плане составляет триста пятьдесят гривен, однако поначалу вы будете платить всего лишь триста. На первый взгляд, обычный безлимитный тарифный план, но есть одно «но» – в пакет услуг, помимо мобильной связи, входит высокоскоростной безлимитный домашний интернет. Вы платите за две услуги сразу и экономите значительную сумму денег!

Название этого тарифного плана – «Всё вместе Выгодный». Чтобы перейти на него, вы должны ввести комбинацию 477*1 и клавиша вызова, после чего следовать инструкциям оператора. Доступна также возможность перехода и через мобильное приложение для смартфонов «Мой Киевстар».



Как мы писали ранее, компания «Киевстар» позволяет абонентам самим подобрать себе номер. Выбрать его вы можете по любым параметрам — как говорится, «любой каприз за ваши деньги». Например, вам может захотеться, чтобы ваш номер был похож на таковой у вашей симки от другого мобильного оператора. Можно также зашифровать некую важную для вас дату, какое-либо слово, изменить четыре последних цифры, наконец, просто выбрать красивый набор чисел.