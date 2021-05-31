В Украине изменились правила перевода с карты на карту

Как сообщил на своем сайте Национальный банк Украины, он изменит ряд правил перевода с карты на карту для того, чтобы обеспечить уровень информационной безопасности и кибернетической защиты. В частности, принято решение сформулировать четкие требования к участникам платежного рынка на территории нашей страны.





Для чего вводятся изменения

По словам представителей ПриватБанка, в ближайшее время будет построена система обеспечения кибернетической безопасности и защиты информации. Также будет принят порядок действий в случае обнаружения кибернетических атак, в том числе таких, которые негативно сказываются на надежности работы платежных систем.

Также отмечается, что данные новации будут распространяться на всех участников рынка, то есть участников платежных систем, операторов услуг действующей платежной инфраструктуры, а также платежные организации систем, созданных резидентами нашей страны. Государственный регулятор требует от банков следующего:

Внедрения риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков, т. е. требования к ключевым участникам платежного рынка усилятся.

Установления требований к использованию средств защиты информации;

Определения политики управления доступом

Повышения уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

Новые правила вступили в действие начиная с двадцать девятого мая, однако, как заверяет Национальный банк Украины, у банков будет год, чтобы подготовиться как следует и полноценно ввести новые стандарты в действие.