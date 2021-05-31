За піратську Windows 10 почали саджати в тюрму і масово штрафувати на тисячі доларів

Ні для кого не секрет, що величезна кількість українців користується піратським програмним забезпеченням – іграми, програмами і навіть операційними системами. Зрозуміло, ситуація з цим в останні роки стала трохи краще, ніж була раніше, в нульових і тим більше дев’яностих роках: сьогодні українці заробляють більше, програми стали дешевшими і ліцензії простіше дістати – їх можна просто завантажити з сервісів онлайн-дистрибуції, що раніше було абсолютно недоступно. Тим не менш, багато людей все ще використовують піратські програми, і для них є неприємна новина – за деякі піратські програми почали не тільки штрафувати на величезні суми, але і саджати в тюрму.





Покарання за піратські програми

Штрафи за піратські програми в цивілізованих країнах діють вже давно, еше з нульових років, коли у нас був повний «піратський рай». Проте, тільки зараз користувачів такого контенту почали не тільки штрафувати, а й саджати у тюрми. Причому меч Феміди обрушився вже не на підприємців та установи, а на простих громадян.

Так, кілька днів тому іспанський суд засудив громадянку країни до тюремного ув’язнення строком на два роки. Її визнали винною у використанні неліцензійної Windows 10 і пакету Office 2019. Також її зобов’язали виплатити штраф на користь компанії Microsoft в розмірі 4300 доларів, при тому, що сумарно операційна система і пакет офісних додатків коштують не більше двохсот доларів.

Невідомо, коли саме почнуть садити і штрафувати рядових користувачів в нашій країні, але, швидше за все, вже скоро. У зв’язку з цим є сенс задуматися про перехід на безкоштовні операційні системи і програми, які нічим не гірше звичного багатьом українцям пропрієтарного програмного забезпечення. З іншого боку, відомо, що нова операційна система від Microsoft, відома під умовною робочою назвою Windows 11, буде безкоштовною, так що, можливо, не все так страшно, як здається на перший погляд.