За пиратскую Windows 10 начали сажать в тюрьму и массово штрафовать на тысячи долларов

Ни для кого не секрет, что огромное количество украинцев пользуется пиратским программным обеспечением — играми, программами и даже операционными системами. Разумеется, ситуация с этим в последние годы стала немного лучше, чем была ранее, в нулевых и тем более девяностых годах: сегодня украинцы зарабатывают больше, программы стали дешевле и лицензии проще достать — их можно просто скачать с сервисов онлайн-дистрибуции, что ранее было абсолютно недоступно. Тем не менее, многие «по старинке» все еще используют пиратские приложения, и для них есть неприятная новость — за некоторые пиратские программы начали не только штрафовать на огромные суммы, но и сажать в тюрьму.
Наказания за пиратские программы
Штрафы за пиратские приложения в цивилизованных странах действуют уже давно, еше с нулевых годов, когда у нас был полный «пиратский рай». Тем не менее, только сейчас пользователей такого контента начали не только штрафовать, но и сажать в тюрьмы. Причем меч Фемиды обрушился уже не на предпринимателей и учреждения, а на простых граждан.
Так, несколько дней назад испанский суд приговорил гражданку страны к тюремному заключению сроком на два года. Она признана виновной в использовании нелицензионной Windows 10 и пакета Office 2019. Также ее обязали выплатить штраф в пользу компании Microsoft в размере 4300 долларов, при том, что суммарно операционная система и пакет офисных приложений стоят не более двухсот долларов.
Неизвестно, когда именно начнут сажать и штрафовать рядовых пользователей в нашей стране, но, скорее всего, уже скоро. В связи с этим есть смысл задуматься о переходе на бесплатные операционные системы и программы, которые ничем не хуже привычного многим украинцам проприетарного программного обеспечения. С другой стороны, известно, что новая операционная система от Microsoft, известная под условным рабочим названием Windows 11, будет бесплатной, так что, возможно, не все так страшно, как кажется на первый взгляд.
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