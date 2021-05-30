Стало відомо, навіщо номери телефонів в інтернеті пишуть буквами

Залишаючи свої номери в інтернеті, багато хто замінює цифри на букви. Навіщо це потрібно? Розповімо, чому номери телефонів на сайтах пишуть буквами.





Багато користувачів зіштовхувалися з тим, що залишені на сайтах мобільні номери записані не цифрами, а буквами. Виглядати ця особливість може по-різному, в залежності від фантазії власника номера, наприклад:

Деякі абоненти повністю замінюють свій номер буквами, тобто залишають номер телефону в наступному вигляді: вісім нуль п’ятдесят один два три чотири п’ять шість сім.

Інші замінюють на літери тільки деякі цифри, тому номер залишається вихідним тільки наполовину. Наприклад, вісім050один234п’ять67.

Нерідкі випадки, коли деякі цифри номера замінюються на схожі букви, наприклад, 8О5О12З4567. Цифру 0 в номері замінюють на букву О, а цифру 3 записали у вигляді літери “З”.

Існує цей цікавий запис не просто так, а з кількох причин. Перша з них полягає в бажанні убезпечити свій номер телефону від спамерів і шахраїв. Один з поширених способів поповнити базу телефонних номерів зловмисників – моніторинг різних сайтів і форумів, наприклад, з розміщенням оголошень. На них користувачі у вільній формі залишають свої мобільні номери, щоб покупці, продавці або інші зацікавлені могли зробити дзвінок.

Однак і зловмисники можуть знайти цей номер і вбити його свою базу. Особливо легко це зробити, якщо шахраї використовують спеціальні програми, які відстежують додані номери за форматом мобільного телефону (10 цифр). Якщо ж в номері знаходяться літери, програма не зможе його вичислити, а значить і відправити шахраям.

Інша причина полягає в наступному: користувачі, що залишають свій номер телефону на форумі або сайті, не хочуть, щоб інші люди, які знають їх номер, могли відстежити їх діяльність. Наприклад, забивши номер телефону в пошуковий рядок браузера, можна відразу ж знайти оголошення його власника, якщо він вказав свої дані у відкритому доступі. Найчастіше це стосується сайтів та форумах, які не приймають ніяких заходів для забезпечення конфіденційності своїх користувачів.

Якщо ж власник замінить цифри на букви, його номер вже не з’явитися в пошуковому запиті, а значить і його, наприклад, оголошення, залишиться тільки в межах цього сайту або форуму.