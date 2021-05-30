Стало відомо, навіщо номери телефонів в інтернеті пишуть буквами

Залишаючи свої номери в інтернеті, багато хто замінює цифри на букви. Навіщо це потрібно? Розповімо, чому номери телефонів на сайтах пишуть буквами.
Багато користувачів зіштовхувалися з тим, що залишені на сайтах мобільні номери записані не цифрами, а буквами. Виглядати ця особливість може по-різному, в залежності від фантазії власника номера, наприклад:
- Деякі абоненти повністю замінюють свій номер буквами, тобто залишають номер телефону в наступному вигляді: вісім нуль п’ятдесят один два три чотири п’ять шість сім.
- Інші замінюють на літери тільки деякі цифри, тому номер залишається вихідним тільки наполовину. Наприклад, вісім050один234п’ять67.
- Нерідкі випадки, коли деякі цифри номера замінюються на схожі букви, наприклад, 8О5О12З4567. Цифру 0 в номері замінюють на букву О, а цифру 3 записали у вигляді літери “З”.
Існує цей цікавий запис не просто так, а з кількох причин. Перша з них полягає в бажанні убезпечити свій номер телефону від спамерів і шахраїв. Один з поширених способів поповнити базу телефонних номерів зловмисників – моніторинг різних сайтів і форумів, наприклад, з розміщенням оголошень. На них користувачі у вільній формі залишають свої мобільні номери, щоб покупці, продавці або інші зацікавлені могли зробити дзвінок.
Однак і зловмисники можуть знайти цей номер і вбити його свою базу. Особливо легко це зробити, якщо шахраї використовують спеціальні програми, які відстежують додані номери за форматом мобільного телефону (10 цифр). Якщо ж в номері знаходяться літери, програма не зможе його вичислити, а значить і відправити шахраям.
Інша причина полягає в наступному: користувачі, що залишають свій номер телефону на форумі або сайті, не хочуть, щоб інші люди, які знають їх номер, могли відстежити їх діяльність. Наприклад, забивши номер телефону в пошуковий рядок браузера, можна відразу ж знайти оголошення його власника, якщо він вказав свої дані у відкритому доступі. Найчастіше це стосується сайтів та форумах, які не приймають ніяких заходів для забезпечення конфіденційності своїх користувачів.
Якщо ж власник замінить цифри на букви, його номер вже не з’явитися в пошуковому запиті, а значить і його, наприклад, оголошення, залишиться тільки в межах цього сайту або форуму.
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