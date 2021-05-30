Які помилки при користуванні банкоматом українці роблять найчастіше

Підходжу до банкомату. Поруч стоїть літній чоловік. Надів окуляри і вдивляється в клаптик папірця. Одночасно натискає кнопки на клавіатурі. Видно, що у нього там написано код. При чому бачать це всі, хто стоїть в черзі. Чемно відвертаються…





І тут я подумав, невже хтось ще тримає код разом з пластиковою карткою?

Але ось приклад. І багато людей пенсійного віку продовжують так поводитися. Ніби їм все одно на попередження про грабіжників, шахраїв та інші ситуації, які можуть статися.

А якщо хтось забере карту і втече? Як наздоганяти будете?

Помилки, які допускають власники карт і не бояться:

1. Тримають код карти разом з самою картою

У гаманці або в кишені. Для злочинця не важко вкрасти карту, тому ви навіть не помітите. А разом з карою подаруйте йому доступ до ваших грошових коштів.

2. Переводять гроші на незнайомі рахунки

90% історії про розкрадання грошей телефонними шахраями виглядають однаково. Люди розмовляють по телефону деякий час, а потім йдуть до банкомату переказувати грошові кошти. Нібито на резервні рахунки.

Не важливо, чи просить вас про це служба безпеки, або слідчий МВС чи СБУ.

Резервних рахунків не існує. Це рахунки шахраїв. І якщо зробите перевід за вказаними реквізитами – позбудетеся всіх накопичень.

3. Спілкуються з людьми, які просять допомогти

Звичайний розвод. Людина каже, що у нього зажувало карту і просить позичити гроші на таксі. Це найпоширеніший вид шахрайства.00000000000000000000000000

Якщо навіть банкомат і заблокував карту, завжди є можливість перевести гроші таксисту, продавцеві квітів, або іншій людині через онлайн-банк.

Швидше за все людина просто стоїть біля непрацюючого банкомату і намагається вас обдурити. Не вірте!

4. Відкрито набирають код

Про це багато сказано, але до цих пір самі працівники банків клеять пам’ятку на свої пристрої, як правильно набирати код. Потрібно прикривати рукою набір цифр, щоб вас не побачили з боку, або не зняв інформацію спеціальний пристрій, який кріплять шахраї.

5. Забирають чужу карту

Суд уже висловив свою думку з цього приводу і вже давно: привласнення майна в громадському місці не є знахідкою, а утворює склад кримінально-карної крадіжки.

На банкоматі встановлені камери. Вичислити злочинця буде просто.

Єдине, навіщо ви можете забрати шматок пластика – щоб віддати в найближче відділення банку, якому ця карта належить.

Є ще моменти, які на перший погляд очевидні:

не вставляти карту іншою стороною, бо зажує.

вводити код кілька разів, оскільки не можете його згадати. В цьому випадку карта блокується.

не “світити” cvc-код і так далі.

Те, що здається нам звичайним, інші роблять зовсім інакше. І припускаються помилок.

Загалом, удачі. І будьте обережні. Вчіться новому і не потрапляйте шахраям в поле зору!