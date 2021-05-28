Сотовый оператор «lifecell» запустил самый лучший тарифный план за абсолютные копейки

Недавно сотовый оператор Lifecell запустил лучший безлимитный тарифный план, абонентская плата в котором составляет абсолютные копейки. За сумму всего в пятьдесят гривен в месяц вы сможете получить огромный пакет услуг!





Пакет услуг в тарифном плане

Как правило, за такую сумму, как в тарифном плане, пользователи получают только необходимый минимум услуг. Даже более дорогие безлимиты часто вводят ограничения, например, чтобы раздать wi-fi со смартфона нужно доплатить, или же просто по исчерпанию определенного предела режется скорость. В данном тарифном плане этих ограничений нет. Вот что вы получаете:

Полностью безлимитный 3G\4G интернет.

Бесплатную раздачу интернета через устройства.

Безлимитные разговоры внутри сети lifecell.

250 минут звонков на номера других мобильных операторов по Украине, а также номеров стационарной связи (например, государственных учреждений).

Для зарегистрированных либо же персонифицированных абонентов, а также абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера, предлагается специальная цена.

Цена гарантированно не будет изменяться до 31.08.2021.

Тарифный план носит название «Интернет без границ», в нем вы платите всего лишь пятьдесят гривен за операторский месяц, то есть двадцать восемь дней. Тарифный план является региональным, зона его действия включает Черновицкую область, Закарпатскую, отдельные области Волыни, Донбасса, Днепропетровской области. Полный список вы можете посмотреть на странице тарифного плана.



Как мы писали ранее, мобильный оператор lifecell запускает новую услугу, о которой многие мечтали. Это система «умного дома», или, вернее, «умного интернета» в доме. Она будет носить название Smart WiFi и работать на базе Plume Home Pass. Главное достоинство сервиса Adapt от HomePass — он обеспечит сверхскоростное стабильное соединение во всех комнатах вашего дома, каким бы большим он ни был. Устройство будет изучать ваши потребности в Интернете и автоматически самооптимизироваться. Оно также способно определять марку и модель любых подключенных устройств в автоматическом режиме, и выделять тем устройствам, которые в этом нуждаются, максимальную обрабатывающую способность.