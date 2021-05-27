Сотовый оператор «Киевстар» запустил безлимит, о котором давно мечтали украинцы

Как сообщает пресс-служба мобильного оператора «Киевстар», начиная со вчерашнего дня она запустила прекрасный безлимит, о котором украинцы просили уже давно. Он связан с теми, кто, несмотря на различные проблемы с закрытыми границами, все еще продолжает посещать другие страны, например, по работе.





Новый безлимит для путешествующих

Многие украинцы продолжают посещать другие государства несмотря на закрытие границ в связи с пандемией COVID-19. В частности, это люди, чья работа по определению связана с зарубежными командировками. К тому же сейчас, по мере того, как все большее количество людей будет охватывать вакцинация, страны будут постепенно открывать границы, и, безусловно, путешествующих станет гораздо больше, так что подарок от «Киевстар» актуален как никогда.

Ранее многие путешествующие украинцы жаловались на значительную дороговизну интернета и звонков в условиях роуминга. К счастью, эта проблема теперь остается позади. Ведь Киевстар сделал десять наиболее популярных приложений безлимитными даже в условиях роуминга. Теперь вне зависимости от формы вашего обслуживания на территории ста тридцати пяти стран мира вы сможете пользоваться ими в режиме онлайн, и не бояться за списание драгоценных мегабайтов.

В список приложений, трафик которым станет полностью безлимитным, входят четыре наиболее популярных среди украинцев мессенджера. Это WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Telegram. Безлимит распространяется не только на текстовую переписку, но также и на звонки, причем как голосовые, так и с использованием видеосвязи. Более того, есть и другие приложения с безлимитным трафиком. В их числе — Google Maps, Maps для iOS, Booking, AirBnB, Skyscanner, Tickets.ua.

Безусловно, данная акция крайне приятна для всех украинцев. Так или иначе, теперь можно изрядно сэкономить в роуминге, по крайней мере, на тех приложениях, которые наиболее часто используются в других странах.