Експерти розповіли, які програми найбільше продають ваші особисті дані

Травень 2021 року пройшов в інтернет-співтоваристві під знаком гарячих суперечок навколо нової політики конфіденційності популярного месенджера WhatsApp. Але, як з’ясувалося, питання є не тільки до цього додатка, а взагалі до всього, чим володіє Facebook Inc.





З 15 травня використання WhatsApp для тих, хто не погодився ділитися з материнською компанією реєстраційними даними (номером телефону в тому числі), інформацією про транзакції, відомості про ваш пристрій та інтернет-з’єднання, стало не можливим. Месенджер частково обмежив функціонал для тих, хто відмовився прийняти нові умови.

Обмін даними користувачів для того, «щоб забезпечувати функціонування наших послуг, надавати їх, покращувати, аналізувати, налаштовувати, підтримувати і просувати наші послуги і їх пропозиції», всередині компаній Facebook Inc. розбурхав людей, хоча їх запевнили – зміст дзвінків і листування, журнал дзвінків і повідомлень, дані про місцезнаходження користувача і його контакти недоступні навіть співробітникам WhatsApp, не кажучи вже про треті сторони.

При цьому багато хто навіть не віддають собі звіт про те, яка безліч мобільних додатків збирає інформацію про користувача і в тому числі продає їх «на сторону».

Експерти сервісу pCloud, скориставшись оновленою політикою конфіденційності Apple, яка тепер дає більше інформації про те, як різні додатки використовують наші дані і куди відправляють їх, проаналізували популярні сервіси і вивчили, який софт більше інших збирає відомості для власних потреб і який – для передачі третім сторонам. Крім того, pCloud назвав додатки, які найбільш дбайливо ставляться до призначених для користувача даних.

Додатки хочуть знати про вас все більше

Що збирають програми? Їм цікаво все! Від списку ваших контактів та історії переглядів до місця розташування та рівня фізичної активності. В гроші можна перетворити будь-які дані про користувачі – навіть якщо вони нецікаві певній програмі, відомості завжди можна продати компаніям, яким вони важливі. Ми автоматично даємо згоду на подібні дії, приймаючи умови угоди при реєстрації. Навряд чи хтось читає ці величезні документи перед тим, як прийняти їх. Незважаючи на те, що творці додатків беруть на себе зобов’язання охороняти зібрані дані, це зовсім не означає, що вони не йдуть третім особам.

Додатки, які діляться вашими даними з третіми сторонами

Результати дослідження pCloud показують, що з проаналізованих додатків більше половини – 52% – передають дані користувача третій стороні. Причому лідерами за цим показником є ​​два додатки Facebook Inc.!

79% відомостей про користувача охоче продають іншим компаніям в Instagram, 57% даних передає на сторону в Facebook, а 50% надає в розпорядження інших осіб LinkedIn.

На цьому тлі YouTube (43%), TikTok (36%), Tinder і Twitter (по 21%) виглядають зразком приватності. Частину даних компанії використовують для покращення роботи власних сервісів, а частину – для показу релевантної запитам користувачів реклами, причому саме цю складову найбільш охоче закуповують для третіх сторін. Тому дещо лякає, що Instagram, щомісячна активна аудиторія якого складає більше 1 млрд людей, без особливих мук ділиться особистими даними та історією переглядів своїх користувачів з іншими компаніями.

З вивченого софта 80% збирає дані для показу таргетованої реклами своїх продуктів як всередині програми, так і за її межами, а також для просування товарів і послуг компаній, які закуповують подібну інформацію. І знову в лідерах Instagram і Facebook, які використовують 86% ваших даних, Щоб продавати вам більше своїх продуктів і показувати вам релевантну рекламу від імені інших. LinkedIn, Twitter і YouTube діляться тільки половиною таких відомостей про користувачів.

Грунтуючись на загальному обсязі даних, які додатки збирають для продажу, таргетованої реклами та відстеження ваших дій, в pCloud склали топ-100 додатків і антилідерами рейтингу стали все ті ж «герої». Instagram (62%) і Facebook (55%), які більше половини зібраних про своїх користувачів даних передають або продають третім сторонам.

У протилежному кутку «рингу» не менше популярні Zoom, Clubhouse, Netflix, Shazam, Skype і Telegram – з усіх зібраних про своїх користувачів відомостей ці додатки надають в розпорядження третіх сторін рівно … 0% даних. Тобто можна бути повністю впевненим, що вже цей софт точно не буде розповідати про тебе стороннім.

Які програми краще за інших зберігають конфіденційність?

А що ж WhatsApp, який буквально перетворили в хлопчика для биття, звинувачуючи його у всіх смертних гріхах? Виявилося, що бідний месенджер просто потрапив під гарячу руку – цей додаток передає третім сторонам всього 5% зібраної про користувача інформації. Це навіть менше, ніж у Slack (12%), Airbnb (14%), Tinder (21%), TikTok (24%), Spotify (29%), YouTube (36%) і LinkedIn з Twitter (по 40%) .

Тому якщо ви переживаєте за збереження даних про вашу активність в додатках, то побоюватися варто не WhatsApp, а Instagram і Facebook. І якщо вас такий стан справ не влаштовує, то можна вирішити проблему або радикально, відмовившись від використання сервісів повністю або звести роботу з ними до мінімуму. Це актуально для користувачів Android. Або ж оновити свій iPhone до iOS 14.5, якщо ви цього ще не зробили, оскільки тоді з’явиться можливість кожному з додатків давати персональний дозвіл на збір даних користувача з сторонніх додатків і зі сторонніх веб-сайтів в рекламних цілях, перш ніж передавати дані користувача інформаційним брокерам. Але в будь-якому випадку повністю приватним ваш смартфон не буде ніколи. Навіть якщо на ньому не встановлено нічого, крім Clubhouse і Telegram.