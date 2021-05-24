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Виявлена ​​рідкісна копійка, за яку легко можна отримати 250 тисяч гривень

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Що робить звичайний українець, коли раптово знаходить стару «заначку»? Звичайно, залежить від знайденої суми, але часто буває таке, що, знайшовши, наприклад, сто гривень, відкладені році в 2010, ми тільки гірко зітхнемо. Скільки можна було придбати на цю суму тоді, і якими сущими копійками вона є зараз! Проте, є деякі зразки старих грошей, які в наш час цінуються навіть більше за номінал. Наприклад, за одну монетку з двохтисячних років можна отримати до двохсот п’ятдесяти тисяч гривень!


Як виглядають рідкісні українські монети

Найчастіше велику цінність мають або пам’ятні монети, викарбувані з якої-небудь нагоди обмеженим тиражем, або ж монети, що мають певний виробничий дефект. Наприклад, за будь-яку копійку далекого 1992 року, у якій є ступінчаста верхівка правого верхнього листа, ви можете виручити від тридцяти до п’ятдесяти гривень. Однак це все ще квіточки!

Є нестандартні монети, за які ви можете виручити близько трьох тисяч гривень. Наприклад, це дуже легкі 5 копійок 2007 року, або ж «магнітні» 50 копійок 2014 і 2016 років. За 50 копійок 2014 і 2016 років, а також 1 гривню 2013, покриті «каштанами» з річного набору, дають трохи менше – близько двох тисяч гривень.

Проте, це ще не межа. Так, монета в 15 копійок тиражу 1992 року, викарбувана двома штемпелями, які бились один об одного, через що на обох її сторонах проглядаються і аверс, і реверс, може бути оцінена більш ніж в тисячу доларів. Трохи дешевше монети того ж року із ступінчастою верхівкою і «ягодами» – одинадцять тисяч гривень.

Однак всі рекорди б’є монета 2008 року випуску номіналом в десять копійок, що несе виробничий брак. За неї вам можуть дати цілих двісті п’ятдесят тисяч гривень! Справжність можна уточнити в банках або у нумізматів, які із задоволенням куплять у вас цей скарб. Спробуйте пошукати в своїх «заначках»: раптом знайдеться де-небудь в старих скарбничках щось, що зробить вас трохи багатшими?

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