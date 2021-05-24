Виявлена ​​рідкісна копійка, за яку легко можна отримати 250 тисяч гривень

Що робить звичайний українець, коли раптово знаходить стару «заначку»? Звичайно, залежить від знайденої суми, але часто буває таке, що, знайшовши, наприклад, сто гривень, відкладені році в 2010, ми тільки гірко зітхнемо. Скільки можна було придбати на цю суму тоді, і якими сущими копійками вона є зараз! Проте, є деякі зразки старих грошей, які в наш час цінуються навіть більше за номінал. Наприклад, за одну монетку з двохтисячних років можна отримати до двохсот п’ятдесяти тисяч гривень!





Як виглядають рідкісні українські монети

Найчастіше велику цінність мають або пам’ятні монети, викарбувані з якої-небудь нагоди обмеженим тиражем, або ж монети, що мають певний виробничий дефект. Наприклад, за будь-яку копійку далекого 1992 року, у якій є ступінчаста верхівка правого верхнього листа, ви можете виручити від тридцяти до п’ятдесяти гривень. Однак це все ще квіточки!

Є нестандартні монети, за які ви можете виручити близько трьох тисяч гривень. Наприклад, це дуже легкі 5 копійок 2007 року, або ж «магнітні» 50 копійок 2014 і 2016 років. За 50 копійок 2014 і 2016 років, а також 1 гривню 2013, покриті «каштанами» з річного набору, дають трохи менше – близько двох тисяч гривень.

Проте, це ще не межа. Так, монета в 15 копійок тиражу 1992 року, викарбувана двома штемпелями, які бились один об одного, через що на обох її сторонах проглядаються і аверс, і реверс, може бути оцінена більш ніж в тисячу доларів. Трохи дешевше монети того ж року із ступінчастою верхівкою і «ягодами» – одинадцять тисяч гривень.

Однак всі рекорди б’є монета 2008 року випуску номіналом в десять копійок, що несе виробничий брак. За неї вам можуть дати цілих двісті п’ятдесят тисяч гривень! Справжність можна уточнити в банках або у нумізматів, які із задоволенням куплять у вас цей скарб. Спробуйте пошукати в своїх «заначках»: раптом знайдеться де-небудь в старих скарбничках щось, що зробить вас трохи багатшими?