Українців масово обманюють з роботою на OLX

На протязі останніх декількох днів почало все більше з’являтися аферистів в справі працевлаштування. Частіш за все люди зустрічаються зі зловмисниками саме під час пошуку роботи на сервісі OLX. Його представництво теж дало коментар на цей рахунок.





В першу чергу, рекомендується вести всі перемовини виключно через внутрішню систему сервісу, адже в такому випадку ви будете мати докази, які зможете надати представникам поліції. Є різні варіанти, хтось просто не платить зарплатню чи втягує людей в свої шахрайські схеми, а хтось взагалі хоче просто отримати ваші кошти.

Страховий платіж

На даний момент цей тип шахрайства є один із самих популярних. Дуже часто «працедавці» просять заплатити кошти наперед, а потім ця сума буде повернута під час отримання першої ж зарплатні. Це пояснюється тим, що в випадку відмов від обов’язків працівником, працедавець буде вже застрахований від збитків.

Паспортні дані

Якщо ж вам вдалося знайти віддалену роботу, то в такому випадку також є ризик. Для офіційного працевлаштування працедавець може попросити вас переслати фото вашого паспорту. Це досить небезпечна дія, адже часто зустрічаються і зловмисники, які будуть використовувати чужі паспортні дані в своїх цілях.

Банківські картки

Цей метод також дуже розповсюджений серед шахраїв. На перший погляд при працевлаштуванні на віддалену роботу може показатися, що все добре, але в результаті, коли діло зайде трішки глибше, в вас можуть запитати дані банківської картки, аби туди зараховувати зарплатню. Однак дуже часто зловмисники просять окрім номеру картки ще й код безпеки і дату, до якої дійсна картка. В такому випадку можна одразу відмовлятися від праці, адже це шахраї.

Оплата за працевлаштування

Іноді шахраї вдаються до того, що створюють оголошення щодо працевлаштування від імені працедавців. Якщо натрапити на такого роду шахраїв, з вас будуть вимагати кошти, аби вам допомогли з працевлаштуванням. Але є одне велике але, яке полягає в тому, що після того, як кошти буде переведено на чужий рахунок, вам або ж перестануть відповідати, або ж відправлять список вакансій, які є в безкоштовному доступі. В результаті, вам обіцяли працевлаштування, а не допомогли взагалі нічим.

Саме через такі дії зловмисників слід пам’ятати, що кошти ніколи не можна переказувати наперед, дані карток не можна називати незнайомцям, не можна відправляти і знімки сторінок паспорту, адже від таких дій зловмисників можете дуже сильно постраждати лише ви.