Які додатки для Windows варто видалити негайно?

Хочеться звільнити в комп’ютері трохи місця? Почніть з цих 12 програм.





Скільки програм встановлено на вашому комп’ютері? А скільки з них ви використовуєте регулярно? Напевно, як і у більшості людей, у вас є маса непотрібного ПЗ. Щось стояло в комп’ютері ще до покупки, щось ви встановлювали своїми руками не один раз і пошкодували видаляти. Багато з цих додатків давно не оновлювалися, інші представляють собою непотрібні утиліти та інше сміття.

Ось кілька дуже поширених додатків для Windows 10, які можна сміливо видаляти, не боячись втратити якісь важливі функції або нашкодити роботі системи.

ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ СПИСОК ВСТАНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ В WINDOWS 10?

Windows 10 дозволяє переглянути всі встановлені програми одним списком. Відкрийте «Параметри», перейдіть в розділ «Додатки», «Програми та можливості».

У Windows 8.1 і Windows 7 цей же список відкривається трохи по-іншому: «Пуск», виконати пошук «Програми та засоби».

Щоб видалити який-небудь додаток, натисніть спочатку на його назву, а потім кнопку «Видалити». Майже всі програми видаляються відразу ж, але зрідка вискакує діалогове вікно, в якому потрібно підтвердити дію.

1. QuickTime

Відеоплеєр від Apple включається в програмне забезпечення для macOS. Є у нього і версія для Windows, проте вона не підтримується з 2016 року.

Незабаром після того, як Apple оголосила про припинення підтримки QuickTime для Windows, Trend Micro виявила в ньому кілька критичних вразливостей. Оскільки Apple вже ніколи їх не виправить, мати на комп’ютері QuickTime стає небезпечно.

Видалення цього плеєра не викличе ніяких збоїв. iTunes жодним чином від нього не залежить, а підсистеми Windows і поготів. На заміну встановіть VLC – плеєр, який відтворює практично всі формати аудіо і відео.

2. CCleaner

Колись CCleaner вважався надійною утилітою для очищення Windows. Але після того, як його придбала компанія Avast, репутація впала нижче плінтуса. Посипалися скарги про примусове оновлення, збір даних, який запускався сам по собі. Функціонал програми зберігся, але сама вона стала майданчиком для реклами шкідливого ПЗ.

У 2020 році ситуація стала трохи краще, проте потреба в CCleaner вже пропала. Багато корисних інструментів для обслуговування Windows вбудовані в саму систему. Тому сьогодні CCleaner можна сказати прощавай.

3. Очищувачі реєстру та інші оптимізатори

Майже кожен з нас в якийсь момент свідомо чи випадково встановлював додатки для очищення системного реєстру. Більшість цих продуктів в кращому випадку не несуть ніякої користі, а в гіршому заражають комп’ютер всякою поганню. Ні про яке кардинальне покращення продуктивності мова не йде. Якщо на жорсткому диску завалявся MyCleanPC, PC Optimizer Pro або будь-який інший оптимайзер, видаляйте їх без роздумів.

4. uTorrent

Колись uTorrent вважався золотим стандартом P2P програм. Потім жадібність і безпринципність власників довели його до того, що сьогодні він входить до числа ненадійних.

У забитому рекламою інтерфейсі uTorrent раз у раз миготять рекомендації встановити інші програмні інструменти. Але це все квіточки. У 2015 році з’ясувалося, що цей додаток містить прихованого Майнера криптовалют, про який користувачі, зрозуміло, навіть не підозрювали.

Майнер не краде особисті дані – він спрямовує ресурси комп’ютера на видобуток цифрових грошей, що в короткостроковій перспективі тягне помітне зниження швидкодії, а в довгостроковій – зношення відеокарти та іншого заліза. У випадку з uTorrent криптовалюта йшла нібито на благодійність, але достовірних підтверджень благі наміри не отримали.

На тлі всього цього вагомих причин зв’язуватися з uTorrent не залишилося. Якщо вам потрібен P2P клієнт, встановіть краще qBittorrent. Він принаймні в подібних скандалах замішаний не був.

5. Adobe Flash Player і Shockwave Player

З січня 2021 року підтримка Adobe Flash Player повністю припинилася. Сучасні браузери його блокують, і локальні версії його теж варто видалити. Це позбавить вас від частини проблем, пов’язаних з безпекою.

Аналогічний плагін Adobe Shockwave Player втратив підтримку в 2019 році. На сайті Adobe посилання на його завантаження більше немає, і навряд чи вам сьогодні зустрінеться сайт, якому потрібен цей плеєр.

І Shockwave, і Flash Player вже стали пережитками минулого.

6. Java

Java – середовище мультимедіа, що складається з двох компонентів: Java на робочому столі та плагін для браузерів, який сумно відомий проблемами безпеки. В даний час лише мізерна кількість сайтів все ще використовують Java: за даними W3Tech, на момент написання цієї статті менш 0,02%.

Сучасними версіями Chrome і Firefox Java не підтримується, і це на краще. Даний плагін не стане дірою в підсистемі безпеки комп’ютера. Сьогодні він може стати в нагоді тільки тим, хто розробляє програмне забезпечення під Android або використовує якесь специфічне ПЗ. Якщо нічим подібним ви не займаєтеся, видаляйте Java. На роботу комп’ютера його відсутність ніяк не вплине.

7. Microsoft Silverlight

Silverlight – це веб-фреймворк, схожий з Adobe Flash Player, в минулому призначений для відтворення мультимедіа в браузері. Багато років тому ці плагіни були потрібні для відтворення контенту на багатьох сайтах. Сьогодні вони вважаються застарілими. За даними W3Tech, на початок 2021 року менш 0,03% сайтів все ще задіюють Silverlight.

Свіжі браузери з ним не працюють, Chrome і Firefox не підтримують його вже давно, з Edge він взагалі ніколи не був сумісний. Офіційно Silverlight підтримується тільки в Internet Explorer, який є частиною Windows 10. Видаливши його, ви абсолютно нічого не втратите.

8. Тулбар і непотрібні розширення для браузерів

Якщо вже позбавлятися від сміття по повній, то обов’язково потрібно привести в порядок браузер. На щастя, в сучасних версіях Chrome і Firefox панелей інструментів вже давно стало по мінімуму. Але розширення і раніше активно використовуються для різних цілей, в тому числі і шахраями для розсилки спаму і шкідливого програмного забезпечення.

Пошукайте в списку встановлених програм такі панелі інструментів як Bing Bar, Google Toolbar, Ask Toolbar, Yahoo! Toolbar і Babylon Toolbar. Видаляйте все. Після цього вивчіть список надбудов в браузері. Переконайтеся, що пам’ятаєте, коли і з якою метою ви їх встановлювали. Перевірте, чи виконують вони свої функції. Справа в тому, що навіть корисні розширення можуть бути викуплені ненадійними компаніями і змінитися до невпізнання.

9. Coupon Printer

Coupon Printer – це менеджер промокодів від сайту coupons.com. Малоймовірно, що він виявиться на вашому ПК. Ще більш малоймовірно, що він вам знадобиться. В Україні цей сервіс не працює, тому від Coupon Printer можна сміливо позбавлятися.

10. Програми виробників

Якщо ваш ПК не відноситься до преміум-класу, як наприклад Microsoft Surface Pro, і ви не встановлювали Windows самостійно, то швидше за все в системі знайдеться кілька попередньо встановлених утиліт від виробників обладнання. Цим грішать HP, Dell, Toshiba, Lenovo і багато інших компаній.

Іноді ці утиліти бувають корисними, але по-доброму для коректної роботи Windows жодна з них не потрібна. Найчастіше їх функціонал дублюється вбудованими в Windows інструментами. Це стосується переглядачів зображень, файлових менеджерів, ігрових додатків. Їх можна видалити, але дещо краще не чіпати – а саме утиліти оновлення драйверів і BIOS (наприклад, Lenovo System Update).

Ми не можемо дати вам докладний список, які з них можна видаляти, а які не варто. Якщо є якісь сумніви, постарайтеся з’ясувати в інтернеті, за що відповідає та чи інша програма і як її оцінюють інші користувачі.

11. Роздуте ПЗ

Звичкою пхати в Windows 10 всякий непотріб грішить і сама Microsoft. Систему можна чистити відразу після покупки комп’ютера: в кошик полетять 5-6 встановлених додатків з Microsoft Store. На щастя, всі вони чудово піддаються видаленню.

Деякі додатки можуть виявитися корисними, але тут все залежить від способу життя користувача. Комусь стане в нагоді Xbox, а хтось буде регулярно заглядати у віконце Погоди. Від казуальних ігор типу Candy Crush Saga краще позбутися швидше: їх присутність під рукою продуктивності не додає.

12. WinRAR

Архіватор повинен бути присутнім на комп’ютері в обов’язковому порядку, але тільки WinRAR – не найкращий вибір. Справа в його незручності: коли тріальний період пробної версії закінчиться, програма не заблокується, а просто буде регулярно нагадувати про необхідність купити офіційний продукт. Таким чином користуватися ним можна нескінченно (або скільки дозволить ваша совість), і ця умовно-безкоштовність породила купу жартів.

Як архіватор WinRAR непоганий, якби не це настирливе вікно, яке заважає працювати з вмістом архіву. На заміну WinRAR завантажте краще 7-Zip – повністю безкоштовний та до неможливого простий додаток (правда, олдскульний інтерфейс не всім припаде до смаку).

Висновок

Ми рекомендуємо позбутися згаданих вище програм, оскільки суттєвої користі вони не несуть. Тим більше що їх видалення – справа оборотна. При необхідності ви завжди зможете знайти їх і перевстановити.