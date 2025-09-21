Ідеальний смартфон 2025: який мінімум потрібен сьогодні?

Вибір смартфона у 2025 році перетворився на складний квест. Ринок переповнений сотнями моделей з безліччю характеристик, а маркетингові обіцянки часто заплутують. Однак, існують об’єктивні критерії, які допомагають відрізнити сучасний пристрій від застарілого. Ми розібрали необхідний мінімум, який повинен мати смартфон, щоб відповідати вимогам сьогоднішнього дня.

Пам’ять: не менше 6/128 ГБ

Оперативна пам’ять (ОЗУ) — це ключовий фактор швидкодії. Хоча 4 ГБ ОЗУ ще можна зустріти, цього вже недостатньо для комфортної роботи з кількома додатками одночасно. Щоб уникнути гальмування і забезпечити стабільну багатозадачність, варто обирати моделі з 6 ГБ ОЗУ і більше.

Аналогічна ситуація і з вбудованою пам’яттю (ПЗУ). Фотографії, відео та програми займають все більше місця. Обсяг у 64 ГБ вже не є стандартом і може швидко вичерпатися. Тому 128 ГБ ПЗУ стали новим мінімумом, що забезпечує достатній запас для більшості користувачів.

Екран: Full HD+ та висока частота

Дисплей — головний інтерфейс взаємодії зі смартфоном, тому його якість має вирішальне значення. Сьогодні роздільна здатність Full HD+ (1080×2400 пікселів) є стандартом навіть для бюджетних пристроїв, гарантуючи чітке зображення.

Також важлива частота оновлення. 90 Гц стали “негласним” стандартом для плавного скролінгу, а 120 Гц забезпечують ще більш приємну анімацію. Смартфони з 60 Гц вже вважаються застарілими.

Процесор: обираємо актуальний чип

Продуктивність смартфона безпосередньо залежить від його “серця” — процесора. Серед актуальних чипсетів 2025 року можна виділити:

MediaTek Dimensity та Qualcomm Snapdragon 7-ї серії: ці процесори забезпечують високу продуктивність, підтримку 5G та гарну енергоефективність. Вони є основою більшості сучасних пристроїв.

MediaTek Helio G99 Ultimate: надійний варіант для повсякденних завдань і простих ігор.

Натомість, варто уникати застарілих моделей, які все ще зустрічаються на ринку, таких як Unisoc T603/T612 та MediaTek Helio G85/G88. Їхньої потужності вистачає лише для базових завдань, і вони не можуть забезпечити комфортну роботу з сучасними додатками та іграми.

Камера та акумулятор

Якість камери — це суб’єктивний параметр, який залежить від програмної обробки та особистих вподобань. Перед покупкою варто подивитися приклади фотографій та відео, зроблені на конкретну модель.

Що стосується акумулятора, то ємність 5000 мАг є золотим стандартом, який забезпечує щонайменше один день автономної роботи. Багато моделей пропонують і більшу ємність, наприклад 6000 мАг, що стане перевагою для активних користувачів. Обов’язковою є і підтримка швидкої зарядки.

Додаткові можливості

Сучасний смартфон має підтримувати NFC для безконтактних платежів — це вже стало обов’язковою функцією навіть у бюджетних моделях. Також варто звертати увагу на матеріал корпусу та наявність захисту від вологи (стандарт IP53/IP54 захистить від бризок, а IP68 дозволить занурювати пристрій у воду).

Підсумовуючи, у 2025 році смартфон повинен мати мінімум 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, якісний Full HD-екран з частотою 90 Гц та акумулятор від 5000 мАг. Це ті базові характеристики, які гарантують комфортне використання пристрою протягом наступних кількох років.