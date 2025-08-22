Названо місто України, де восени почнуть тестувати 5G-звʼязок

Уже восени 2025 року Львів стане першим українським містом, де в тестовому режимі запрацює мобільний зв’язок п’ятого покоління. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Робоча зустріч та ключові домовленості

21 серпня у Львові відбулася робоча зустріч за участі заступника голови обладміністрації Олександра Кулепіна та команди Міністерства цифрової трансформації України. До обговорення долучилися заступник міністра з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько та експертка Мінцифри Надія Бабич.

Основна тема — запуск пілотного проєкту 5G-зв’язку у Львові та узгодження наступних кроків для розбудови цифрової інфраструктури в регіоні.

За словами Олександра Кулепіна, підготовка до запуску відбувається у межах урядової постанови «Про швидке будівництво мереж», яка вже проходить практичне тестування.

«Велика подяка нашим гостям з Мінцифри за приїзд, а також мобільним операторам за відкритий діалог і спільне бачення розвитку. Разом ми рухаємося до якіснішого та сучаснішого зв’язку для мешканців області», — наголосив він.

У Львівській ОВА зазначили, що перший пілот 5G буде запущений уже восени цього року.

Чим відрізняється 5G від 4G?

Пʼяте покоління мобільного зв’язку 5G є принципово новим порівняно з нинішнім 4G. Технологія працює у ширшому діапазоні радіочастот, що дозволяє досягти набагато вищих швидкостей та стабільнішого з’єднання.

Експерти зазначають, що 5G відкриває можливості не лише для швидшого інтернету, а й для розвитку «розумних міст». Нова мережа може стати основою для цифрової трансформації цілих галузей.

Перспективи для України

Нагадаємо, що ще в листопаді 2024 року було оголошено про плани зробити Львів першим містом України з 5G. Якщо пілотний проєкт покаже успішні результати, технологію планують поширити на Київ, Одесу та інші великі міста.

Розвиток 5G в Україні — це не лише підвищення швидкості мобільного інтернету, але й важливий крок до інтеграції з цифровими стандартами ЄС.