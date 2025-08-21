Части пенсионеров могут перестать платить пенсию: как это предотвратить

Некоторым украинским пенсионерам до 31 декабря 2025 нужно пройти одну обязательную процедуру. В противном случае они рискуют потерять свою пенсию. Речь идет о процедуре физической идентификации, которой подлежат все пенсионеры, проживающие на приобретаемых территориях или находящиеся за границей.

Зачем нужна физическая идентификация?

Целью физической идентификации пенсионеров является исключение риска незаконного получения назначенных им выплат другим человеком. То есть пенсионер должен подтвердить свое лицо с помощью проверенных документов, например паспорта, идентификационного кода, пенсионного удостоверения и т.п., чтобы в ПФУ были уверены, что он получает выплаты.

Проходить физическую идентификацию жителям временно оккупированных территорий, а также находящимся за пределами Украины пенсионерам необходимо раз в год. То есть, в этом году они должны пройти процедуру идентификации до 31 декабря. Иначе уже в следующем году может остаться без пенсии.

Какие есть способы прохождения идентификации?

Пройти физическую идентификацию украинские пенсионеры могут несколькими способами. А именно:

На веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись в личном кабинете с помощью Дия.Подписи. В сервисном центре Пенсионного фонда или филиала банка, лично предоставив документы, удостоверяющие личность, например паспорт или пенсионное удостоверение. С помощью услуги видеоконференцсвязи, связавшись с работником Пенсионного фонда в оговоренное время и предоставив все необходимые документы. В иностранных дипломатических учреждениях Украины, обратившись в посольство или консульство, где пенсионеру выдадут документ, что он действительно жив и находится на территории указанной страны.

После прохождения физической идентификации Пенсионный фонд продолжит выплачивать пенсионеру причитающиеся ему выплаты. Если же процедура не будет пройдена, начисления пенсии будут прекращены. Ведь в Пенсионном фонде Украины нет никаких гарантий, что данный гражданин до сих пор жив и действительно получает предназначенные ему денежные средства.