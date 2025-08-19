Tesla Model YL вышла на китайский рынок: что особенного в этом автомобиле

Автомобильный гигант Tesla Inc официально приступила к продаже своего нового электрокара Model YL в Китае. Более просторная шестиместная версия Model Y уже доступна для заказа в Поднебесной. Информацию об этом компания опубликовала во вторник 19 июля на своей официальной странице в китайских соцсетях.

Что особенного в Model YL?

Согласно информации, полученной от самой компании, новинка Model YL отличается от Model Y прежде всего параметрами. Ее колесная база на 186 мм длиннее, а сама машина на 44 мм выше своей предшественницы. Кроме того, у этой модели значительно более просторный салон, в том числе больше места в третьем ряду.

Под капотом Model YL два электродвигателя мощностью 142 кВт и 198 кВт на передней и задней оси. В совокупности они дают мощность в 340 кВт. Питается полноприводная новинка Tesla от тройных аккумуляторов NMC, закупаемых компанией у LG Energy Solution.

Что касается дизайна, то Model YL привлекает к себе внимание уникальными колесами и обновленным стильным спойлером. Кроме того дизайнеры несколько изменили внешний вид сидений, а еще автомобиль, скорее всего, будет доступен в золотом цвете.

Какова цена новинки от Tesla?

Стоимость Tesla Model YL в Китае стартует от 339 000 юаней, то есть около 47 200 долларов. Слишком «разгоняться» с ценой Илона Маска на китайском рынке не удастся из-за жесткой конкуренции. Ведь в Поднебесной почти каждый популярный автобренд выпускает собственные электрокары, которые можно приобрести по крайней мере вдвое дешевле автомобилей Tesla.

Стоит отметить, что выпуск Model YL – это, возможно, последний шанс для Tesla укрепить свои позиции на китайском рынке. Ведь в июле продажи электрокаров Илона Маска в Китае резко упали – почти на 8,4% в годовом масштабе. Если так пойдет и дальше, Tesla может просто потеряться среди ряда дешевых электрокаров местного производства.