Новый электрокар от BYD поразил экспертов: чем может похвастаться Song L GT

1Китайские электрокары уже давно отодвинули на задний план флагманы Tesla, предлагая ничем не хуже технические характеристики по более лояльной цене. И вот месяц назад один из самых известных производителей электрокаров в Поднебесной BYD представил обновленную версию своего многолетнего бестселлера. Новенький BYD Song L GT может похвастаться поразительным запасом хода, стильным дизайном и поддержкой двух самых современных ассистентов вождения.

Главные прелести нового BYD Song L GT

Согласно данным, которые недавно опубликовало Министерство промышленности и информационных технологий Китая, преемник Song L EV получил батареи емкостью 71,808 кВтч и 87,04 кВтч, вес которых составляет 513 кг и 617 кг. Таким образом, запас хода автомобиля по стандарту CLTC составляет 550, 602 или 662 км.

Новая BYD Song L GT доступна в заднеприводной и полноприводной версиях. Заднеприводная маломощная со времен Song L EV выросла со 150 кВт до 170 кВт. В то же время высокомощная сохранила все свои 230 кВт. В полноприводной версии Song L GT может похвастаться передним двигателем мощностью 160 кВт (у Song L EV – 150 кВт) и задним с неизменными 230 кВт. Оснащение новинки дополняют электроподъемный спойлер, а также новейшие системы помощи водителю.

С дизайном не прогадали

Хотя по дизайну Song L GT фактически дублирует Song L EV, здесь есть несколько привлекательных обновлений. В частности, сложно не заметить модернизированный передний бампер и изящные накладки между фарами в черном глянце с эмблемой «GT». При этом габариты из предыдущей версии не изменились – 4840х1950х1560 мм, да и колесная база также – 2930 мм.

Автомобиль доступен с 19- или 20-дюймовыми дисками, а суппорты выполнены в красном цвете, чтобы подчеркнуть спортивный стиль модели. Каждая из версий нового Song L GT оборудована системой LiDAR, что значительно расширяет функционал ассистентов вождения. В частности, она поддерживает Highway Pilot и City Pilot.

Однако производитель до сих пор не опубликовал стоимость новинки. Так сколько будет стоить BYD Song L GT эксперты пока могут только предполагать. К слову, стоимость предыдущей модели Song L EV составляет около 26 тысяч долларов.