Wi-Fi гальмує? Спробуйте “правило 10 секунд” і результат вас здивує

Навіть попри свої компактні розміри, Wi-Fi роутер – це справжній міні-комп’ютер, який працює цілодобово, місяцями, а то й роками без перерви. І, як будь-який комп’ютер, він потребує уваги! Якщо ваш Wi-Fi постійно “лагає”, а швидкість падає, причина може бути не в провайдері, а в банальній “втомі” вашого пристрою. Дізнайтеся про просту хитрість, яка може значно покращити сигнал та швидкість інтернету буквально за лічені секунди!

Чому роутер “втомлюється” і потребує перезавантаження

Багато хто з нас навіть не замислюється, що роутер, попри його непомітність, є складним технічним пристроєм, що постійно обробляє дані.

Безперервна робота виснажує. На відміну від стаціонарного комп’ютера чи ноутбука, які ми регулярно вимикаємо, роутер працює 24/7. З часом його внутрішня пам’ять може переповнюватися, а продуктивність падає. Це призводить до: Зниження швидкості інтернету. Частих збоїв та “глюків” у роботі. Навіть повної втрати з’єднання.

Чому “правило 10 секунд” працює. Цей простий прийом, який часто радять інтернет-провайдери, дозволяє роутеру повністю “очистити” свою тимчасову пам’ять та перезапустити всі внутрішні процеси. Це схоже на перезавантаження комп’ютера, яке допомагає усунути накопичені помилки та відновити оптимальну роботу.

Як правильно перезавантажити роутер і що робити, якщо проблема не зникла

Застосувати “правило 10 секунд” простіше простого, і це перший крок до стабільного Wi-Fi.

Вимкніть пристрій. Натисніть кнопку живлення на роутері або просто висмикніть шнур живлення з розетки. Зазвичай кнопка розташована на задній панелі роутера, поруч із блоком портів підключення. Зачекайте 10 секунд. Після вимкнення пристрою необхідно почекати близько 10 секунд, щоб роутер повністю завершив усі внутрішні процеси та “очистився”. Увімкніть знову. Під’єднайте роутер до живлення та увімкніть його. Зачекайте, поки він повністю завантажиться (зазвичай це показують індикатори на корпусі).

Як часто перезавантажувати? Точної відповіді немає, але робити це рекомендується за потреби – якщо ви помічаєте проблеми зі швидкістю або стабільністю з’єднання. З метою профілактики можна перезавантажувати роутер хоча б раз на тиждень, щоб уникнути накопичення помилок.

Якщо після перезавантаження сигнал Wi-Fi не покращився, проблема може бути в “засміченості” Wi-Fi каналів, особливо в багатоквартирних будинках, де багато роутерів працюють на одних і тих же частотах. У такому випадку є секретне налаштування, яке може допомогти: потрібно відшукати оптимальний канал для Wi-Fi у налаштуваннях роутера та перевести свій пристрій туди. Це може значно прискорити підключення, уникнувши перешкод від сусідніх мереж.

Чи дотримуєтеся ви правила регулярного перезавантаження роутера, чи дізналися про це вперше?