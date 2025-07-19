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Стабильность или очередной скачок цены: в Украине озвучили стоимость кВт*ч электроэнергии на август

Несмотря на достаточно высокий тариф на свет, у украинцев есть легальная возможность «сбить» цену на 50%.

Дайнеко Наталія19.07.2025

В Украине за последние несколько лет уже дважды изменялась стоимость электроэнергии. Неудивительно, что потребители с тревогой ждут начала каждого следующего месяца, чтобы убедиться, что стоимость драгоценного киловата не изменилась. Украинцам рассказали, повысят ли стоимость электроэнергии в августе и какой будет цена за кВт*ч в течение следующего месяца.

Сколько будет стоить киловатт электроэнергии с 1 августа?

Кабмин 31 мая официально продлил действие положения, согласно которому стоимость электроэнергии еще на полгода фиксируется на отметке 4,32 грн за кВт*ч. Поэтому в следующем месяце и на протяжении всей осени тариф на свет не увеличится.

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Как платить за электроэнергию меньше?

Несмотря на фиксированную стоимость киловатт электроэнергии для всех бытовых потребителей, каждый гражданин имеет возможность легально снизить ее на 50%. Чтобы начать экономить на электроэнергии, нужно только установить 2-зонный счетчик. Для владельцев таких счетчиков действует специальный ночной тариф, благодаря которому в темное время суток они могут пользоваться электричеством по цене 2,16 гривны за киловатт.

Как работает 2-зонный счетчик?

С помощью 2-зонного счетчика учет использованной электроэнергии осуществляется сразу по двум тарифам. А именно:

  • с 7:00 до 23:00 – действует базовый тариф 4,32 грн за кВт*ч;
  • с 23:00 до 7:00 – вдвое меньший тариф 2,16 грн за кВт*ч.

Таким образом, потребитель может значительно уменьшить свой счет за электроэнергию. Возможно, это будет не 50%, ведь невозможно пользоваться всеми электрическими приборами только ночью, и хотя бы 20-30% от привычной суммы до уплаты таки удастся сэкономить. Особенно если взять себе за привычку включать наиболее энергозатратные устройства, в том числе стиральную машинку и посудомойку, исключительно с 23:00 до 7:00.

В Украине есть также опция установки 3-зонного счетчика. Тариф по такому счетчику меняется почти каждые 2 часа в зависимости от нагрузки на сеть. Но такие счетчики выгодно устанавливать только людям с большим объемом потребления, которые могут едва ли не почасово контролировать использование электроэнергии в течение дня.

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Дайнеко Наталія19.07.2025
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