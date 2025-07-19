Стабильность или очередной скачок цены: в Украине озвучили стоимость кВт*ч электроэнергии на август

В Украине за последние несколько лет уже дважды изменялась стоимость электроэнергии. Неудивительно, что потребители с тревогой ждут начала каждого следующего месяца, чтобы убедиться, что стоимость драгоценного киловата не изменилась. Украинцам рассказали, повысят ли стоимость электроэнергии в августе и какой будет цена за кВт*ч в течение следующего месяца.

Сколько будет стоить киловатт электроэнергии с 1 августа?

Кабмин 31 мая официально продлил действие положения, согласно которому стоимость электроэнергии еще на полгода фиксируется на отметке 4,32 грн за кВт*ч. Поэтому в следующем месяце и на протяжении всей осени тариф на свет не увеличится.

Как платить за электроэнергию меньше?

Несмотря на фиксированную стоимость киловатт электроэнергии для всех бытовых потребителей, каждый гражданин имеет возможность легально снизить ее на 50%. Чтобы начать экономить на электроэнергии, нужно только установить 2-зонный счетчик. Для владельцев таких счетчиков действует специальный ночной тариф, благодаря которому в темное время суток они могут пользоваться электричеством по цене 2,16 гривны за киловатт.

Как работает 2-зонный счетчик?

С помощью 2-зонного счетчика учет использованной электроэнергии осуществляется сразу по двум тарифам. А именно:

с 7:00 до 23:00 – действует базовый тариф 4,32 грн за кВт*ч;

с 23:00 до 7:00 – вдвое меньший тариф 2,16 грн за кВт*ч.

Таким образом, потребитель может значительно уменьшить свой счет за электроэнергию. Возможно, это будет не 50%, ведь невозможно пользоваться всеми электрическими приборами только ночью, и хотя бы 20-30% от привычной суммы до уплаты таки удастся сэкономить. Особенно если взять себе за привычку включать наиболее энергозатратные устройства, в том числе стиральную машинку и посудомойку, исключительно с 23:00 до 7:00.

В Украине есть также опция установки 3-зонного счетчика. Тариф по такому счетчику меняется почти каждые 2 часа в зависимости от нагрузки на сеть. Но такие счетчики выгодно устанавливать только людям с большим объемом потребления, которые могут едва ли не почасово контролировать использование электроэнергии в течение дня.