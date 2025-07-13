Украинцам «заморозили» часть пенсий: кого это коснулось и как вернуть деньги

Правительство Украины приняло важное решение, касающееся пенсий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), оказавшихся на временно оккупированных территориях и потерявших связь с банком. Их пенсионные выплаты теперь будут «заморожены» в Пенсионном фонде. Это означает, что деньги будут храниться до момента, пока пенсионер не сможет их получить, но только при условии соответствия определенным критериям.

Кого коснулось «замораживание» и почему это произошло

Это решение правительства касается тех пенсионеров, чьи средства в «Ощадбанке» оставались без движения длительное время.

Критерии, по которым пенсии «заморозили»:

Пенсионеры являются ВПЛ с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года, или считались такими лицами ранее.

Получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения.

Не пользовались пенсионным счетом более 1 года или не проходили физическую идентификацию более 6 месяцев.

Причина «замораживания»: По данным Минсоцполитики, в «Ощадбанке» на счетах пенсионеров, оказавшихся на временно оккупированных территориях, по состоянию на 1 октября 2023 года накопилось более 10 миллиардов гривен. Эти деньги оставались без движения, поскольку люди не пользовались картами и не взаимодействовали с банком. Цель решения – сохранить право на эти средства за их владельцами.

Как получить «замороженные» пенсии и пройти идентификацию

Хотя средства и «заморожены», право на них полностью остается за пенсионерами. Они могут получить их одним платежом в полном объеме.

Как вернуть «замороженные» средства:

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Сделать это можно лично (в отделении ПФУ), или дистанционно через веб-портал ПФУ, или же в «Ощадбанке» во время прохождения физической идентификации.

Средства будут выплачены единовременно в полном объеме на банковский счет.

В случае смерти получателя, невыплаченные средства могут получить его родственники (наследники).

Для того, чтобы пенсия оставалась доступной без каких-либо изменений, необходимо регулярно проходить физическую идентификацию. Это можно сделать одним из удобных способов:

В отделении «Ощадбанка».

В территориальном органе Пенсионного фонда.

Путем видеоидентификации через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда или Едином государственном веб-портале электронных услуг – с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Важно отметить, что если пенсионер прошел физическую идентификацию или пройдет ее до момента фактического перечисления средств со счета в Пенсионный фонд, его деньги останутся на банковском счете и не будут переведены в ПФУ.

Между тем, в Украине также планируют провести пенсионную реформу, которая может изменить суммы выплат для некоторых категорий пенсионеров, в частности тех, кто получает спецпенсии.