Некоторым украинцам уже в июле на карту перечислят 4500 грн: что это за деньги и кому они предназначены

В скором времени украинцы впервые получат средства в рамках экспериментального проекта поддержки семей с низкими доходами. Поскольку проект стартует 1 июля, все желающие могут регистрироваться на участие в нем. Тем, кому удастся стать участниками нового социального проекта, еще до конца месяца придет на карту до 4500 грн.

Кто будет иметь право на выплаты?

Новый проект, стартующий 1 июля 2025 года, имеет целью поддержать семьи с низкими доходами путем обеспечения им базовой социальной помощи. На средства, выплачиваемые в рамках этого проекта, прежде всего могут рассчитывать семьи, которым государство уже оказывает определенную помощь. Среди них:

малообеспеченные семьи;

матери-одиночки;

многодетные семьи;

дети, оставшиеся без попечения и содержания со стороны родителей, уклоняющихся от алиментов или вообще находятся в розыске.

Все эти категории имеют шанс получить дополнительные выплаты от государства. При этом инициаторы проекта пообещали, что в октябре 2025 года количество категорий лиц, которые могут рассчитывать на материальную помощь в рамках проекта, значительно расширится.

Как получить деньги?

Чтобы претендовать на выплаты в рамках нового социального проекта, представитель семьи должен подать специальную заявку. Это можно сделать:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

с помощью портала Действие.

В этом заявлении необходимо указать свои личные и контактные данные, добавив также информацию о каждом из членов семьи. Здесь важно не «приукрашивать» ситуацию, ведь всю полученную информацию организаторы проекта проверят через государственные реестры.

В случае соответствия семьи всем критериям проекта будет произведен расчет суммы пособия, о результатах которого впоследствии сообщат заявителю. Представителю семьи остается только подтвердить свое согласие на предложенную сумму путем подписания заявления о назначении выплаты.

На какую сумму можно рассчитывать?

Сумма базовой социальной помощи – это разница между установленной базовой величиной на члена семьи и среднемесячным доходом всей семьи.

Базовая величина, используемая для расчета суммы пособия, составляет 4500 грн. На такую ​​помощь в полном размере могут рассчитывать:

уполномоченный представитель семьи;

дети младше 18 лет;

лица с инвалидностью I/II группы.

Остальные члены семьи будут получать по 70% от базовой суммы.