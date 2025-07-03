Украинцам придется платить за коммуналку вдвое дороже: почему собираются поднять тарифы и когда это произойдет

В ближайшее время на Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги. Однако вполне возможно, что, в силу определенных обстоятельств, власти все-таки придется прибегнуть к этому непопулярному шагу. В частности, поводом к повышению тарифов может стать подписание меморандума с Международным валютным фондом. В этом меморандуме от Украины требуют создания плана послевоенных реформ, а также скорейшего решения существующих структурных проблем.

Почему МВФ считает украинские тарифы на коммуналку низкими?

По данным МВФ, несмотря на двойное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 и 2024 годах большинство тарифов на коммунальные услуги в Украине все же остается на очень низком уровне. В частности, стоимость горячей воды и отопления из-за действия мораториев не менялась с начала войны.

Согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2025 год стоимость электроэнергии в Украине составляет около 50% уровня цен для малого бизнеса по меркам Киева. В то же время, тарифы на газ покрывают едва половину расходов на основе рыночной стоимости этого ресурса.

Именно поэтому в МВФ считают, что Украине жизненно необходим план построения устойчивого сектора после войны. В этом плане тарифы на коммунальные услуги должны полностью покрывать расходы по их предоставлению. Кроме того, украинцам, по мнению МВФ, необходимо разработать новую методику исчисления тарифов, учитывающую ряд социальных факторов.

А что делать тем, кому более дорогая коммуналка не по карману?

Согласно меморандуму, МВФ фактически требует от украинских властей повысить цены на некоторые коммунальные услуги чуть ли не вдвое. Однако часть украинцев, даже с актуальными ценами за газ, воду и электричество, часто не хватает денег на оплату коммуналки.

Об этом в Фонде тоже подумали. В частности, в меморандуме упоминается о необходимости защитить от повышения тарифов наиболее уязвимые домохозяйства. Фонд предлагает с помощью пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью увеличения точности ее предоставления. Это относится как к определению категории потребителей, которые будут ее получать, так и к расчету необходимой суммы субсидии для каждой из этих категорий.

Когда ждать повышения цен на коммуналку?

Несмотря на рекомендации МВФ по повышению тарифов, цена на электроэнергию в Украине еще, по крайней мере, до 25 октября останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт/ч. В то же время тариф на газ, 7,96 грн за кубометр, «Нафтогаз» зафиксировал до мая 2026 года. Так что поднимать цены на коммуналку в Украине будут не раньше 2026 года.