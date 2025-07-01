Эта привычка – настоящий убийца ваших шин: чего нельзя делать, чтобы колеса не лопались посреди дороги

Большинство водителей, отправляясь в дальний путь, обязательно проверяют давление в шинах. И они правы, ведь от состояния шин напрямую зависит управляемость автомобиля, расход горючего, возможность вовремя затормозить и другие параметры, влияющие на безопасность автомобиля. Но, выполняя это рутинное дело, водители часто совершают одну и ту же роковую ошибку.

Почему давление нужно проверять только на «холодных» шинах?

Ведущие автоэксперты отмечают, проверять давление в шинах, а тем более накачивать их нужно только когда они «холодные». То есть если машина недавно уже проехала несколько километров, то не стоит даже браться за насос.

Корректируя давление на «теплых» шинах можно их ненароком перекачать. Ведь, нагреваясь, воздух внутри шин существенно расширяется, соответственно, результаты измерений будут завышенными.

Следствием такой ошибки может стать уменьшение площади контакта шины с дорогой и значительное ухудшение сцепления. Это не только опасно для водителя, но и приводит к неравномерному износу протектора и значительному повышению риска прокола. Говоря прямо, шина может просто лопнуть на ходу.

Каков идеальный показатель давления в шинах?

Чтобы узнать показатели давления, которые лучше всего подходят вашему авто, нужно:

поискать этот параметр в справочнике пользователя, который вы получили при покупке авто;

найти на авто специальную наклейку, которая обычно расположена на водительской дверце, бардачке или крышке бензобака.

Таким образом, вы можете узнать точные значения давления для передней и задней оси. Кое-где производитель даже отдельно указывает значение давления для загруженного авто – полная посадка + заполненный багажник. Обычно при полной загрузке рекомендуется немного сильнее закачивать задние колеса. Учитывая указанные производителем показатели, вы можете накачать шины в идеальное состояние, создав для себя наиболее безопасные условия передвижения.