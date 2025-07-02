Microsoft оновили 10-11 Windows без відома користувачів

Користувачі Windows 10 і 11 виявили, що Microsoft непомітно встановила оновлення KB5001716, не відображаючи жодних повідомлень. Цей патч не додає нових функцій, але дозволяє системі автоматично завантажувати та встановлювати оновлення, якщо поточна версія ОС наближається до закінчення підтримки. При цьому Microsoft підкреслює, що повідомлення будуть «поважати» ігровий режим, повноекранні додатки та режим фокусування.

Оновлення особливо актуальне на тлі закінчення підтримки Windows 10 в жовтні 2025 року, оскільки Microsoft має намір підштовхнути користувачів до переходу на Windows 11. У майбутньому KB5001716 дозволить системі нагадувати про «прострочену» версію Windows або проблеми сумісності з оновленнями, навіть якщо користувач цього не просив.

Згідно з документами Microsoft, KB5001716 може також попереджати про несумісність пристрою з новими версіями Windows, що торкнеться насамперед старих ПК. Такі повідомлення можуть з’являтися періодично, вказуючи на застарілу версію ОС або недостатні характеристики для встановлення доступного оновлення. Такий підхід може стати першим етапом до більш агресивної політики оновлень.

Цікаво, що вперше це оновлення вийшло ще в листопаді 2024 року, але тепер воно поширюється заново, вже не охоплюючи застарілі збірки Windows 10. Тепер воно застосовується тільки до Windows 10 версій 21H2 і 22H2, а також до Windows 11 починаючи з версії 21H2.