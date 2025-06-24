До 50 тис. грн навіть без досвіду роботи: український ринок праці може запропонувати новачкам чимало привабливих вакансій

Український ринок праці рясніє вакансіями для людей без досвіду. Популярний кадровий портал лише у Києві налічує близько 860 пропозицій для таких кандидатів. Кого шукають роботодавці та скільки готові платити потенційним працівникам?

В яких галузях найбільше вакансій для новачків?

Левову долю оголошень для кандидатів без досвіду роботи публікують компанії, що працюють у сферах продажу, транспорту, обслуговування та виробництва. Платити ж новачкам готові від 15 до 50 тис. грн. Хоч в більшості оголошень все ж пропонують зарплатню у діапазоні від 20 до 30 тис. грн.

Де і скільки можна заробити без досвіду?

Найвищі зарплати працівникам «з нуля» можуть запропонувати сфери нерухомості, доставки, а також онлайн продажів. Загалом у різних сферах, навіть без досвіду роботи, можна отримувати:

транспорт, обслуговування – 20-30 тис. грн;

логістика – 22-30 тис. грн;

фітнес, краса – 27-28 тис. грн ;

доставка, таксі – 25-35 тис. грн;

продажі – до 50 тис. грн.

На найвищий дохід можна розраховувати в разі наявності, окрім ставки, ще й системи бонусів. Тоді навіть новачок, приклавши деякі зусилля, зможе заробляти цілком гідні кошти.

Найвигідніші вакансії для кандидатів без досвіду?

Серед найперспективніших вакансій, які український ринок праці може запропонувати людям без досвіду роботи, пропозиції від компаній з продажу нерухомості, кур’єрських служб, спортзалів та call-центрів.

Менеджер з продажу нерухомості – від 25 тис. грн

Вимоги: комунікабельність, мобільність, бажання розвиватися і досягати нових кар’єрних вершин.

Обов’язки: взаємодія з клієнтами, демонстрація об’єктів та супровід угод.

Кур’єр на автомобілі компанії – до 50 тис. грн

Вимоги: суворе дотримання маршрутів та часу доставки.

Обов’язки: доставка вантажу за вказаними адресами в межах Києва на наданому автомобілі.

Фітнес-інструктор – від 40 тис. грн

Вимоги: привабливий зовнішній вигляд, харизма, готовність пройти навчання.

Обов’язки: проводити групові заняття, зацікавлюючи клієнтів своїми послугами та вести базову документацію.

Оператор call-центру – до 55 тис. грн

Вимоги: грамотна мова, вміння контролювати свої емоції, базові навички роботи з ПК.

Обов’язки: прийом дзвінків та спілкування за готовими скриптами, внесення даних до CRM-системи.